Anica Academy Talks, presentato il volume ‘Economia dell’audiovisivo’

La Fondazione Anica Academy ETS ha presentato un nuovo appuntamento di Anica Academy Talks. Il format - inaugurato recentemente con l’evento dedicato al libro Mediaset e il Cinema. Film, Personaggi, Avventure - è un programma di presentazioni, case histories e momenti di formazione che si svolgono nella sede completamente rinnovata di Roma, in Viale Regina Margherita, 286.

Il secondo incontro ha avuto luogo il 15 Febbraio per la presentazione del libro Economia dell’audiovisivo di Federica D’Urso edito da Dino Audino editore. Sono intervenuti insieme all’autrice, il Prof. Damiano Garofalo (Docente dell’Università di Roma La Sapienza) e Francesca Medolago Albani (Segretaria Generale ANICA e Fondazione Anica Academy ETS).

Come si produce oggi in Italia un’opera audiovisiva? E in che modo il desiderio artistico può coniugarsi con l’economia del film e delle norme che la governano? Rivolto sia ai giovani che desiderano lavorare nell’audiovisivo, sia ai professionisti già consolidati, che sono chiamati ad aggiornare le proprie competenze in un mondo in costante evoluzione, Economia dell’audiovisivo è una guida pratica e ragionata ai meccanismi giuridici ed economici che ordinano questa industria. Descrivendo i principi fondamentali della regolamentazione del settore a livello europeo, nazionale e regionale, analizzando nel dettaglio gli strumenti di finanziamento alle opere, il volume restituisce i temi dell’economia e della legislazione del cinema, della tv e delle piattaforme in modo didattico e strutturato. Completo e approfondito, per favorire l’incisività della lettura, a chiusura di ogni capitolo propone schede di sintesi dei principali elementi esposti. E, al termine del libro, una vera e propria guida pratica alla costruzione di un piano finanziario.

La Fondazione Anica Academy ETS è stata creata nel 2020 da ANICA, Medusa Film, Netflix, Rai, Paramount e Vision Distribution con l’obiettivo primario di ideare, gestire e organizzare percorsi di formazione, di base e altamente specialistici, nelle professioni del cinema e dell’audiovisivo.