Al Bif&st la storia di Percoco, primo mostro italiano

Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1956, in una Bari agli albori del boom economico, Franco Percoco, proveniente da una famiglia piccolo-borghese, compie la prima strage familiare nella storia d'Italia del Novecento, uccidendo con un coltello da cucina i genitori e il fratello minore e convivendo per dieci giorni con i loro cadaveri in casa.

Ne parla il film Percoco - il primo mostro d'Italia, scritto e diretto da Pierluigi Ferrandini, che sarà presentato il 26 marzo in anteprima mondiale al Bari International Film&TV Festival 2023, nella sezione competitiva ItaliaFilmFest/Nuovo cinema Italiano.

Produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli, con il contributo di Regione Puglia | Apulia Film Commission e con il sostegno del MiC, sarà in anteprima sul grande schermo dal 13 aprile, in attesa dell'uscita italiana come evento speciale solo il 17, 18 e 19 aprile, grazie alla distribuzione theatrical firmata Altre Storie.

Sulla vicenda, si concentra anche il romanzo 'Percoco' di Marcello Introna (Mondadori), che ha ispirato il film, a sua volta focalizzato su un preciso arco temporale: i giorni successivi al crimine, quei giorni 'felici e dannati' in cui Franco, il 'bravo ragazzo' di sempre, è finalmente libero di vivere e divertirsi in assenza dei genitori, mentre emerge a poco a poco il 'mostro' che si cela nella sua mente.

Nel cast Gianluca Vicari, nel ruolo di Franco , affiancato da Giuseppe Scoditti, Rebecca Metcalf, Federica Pagliaroli, Laura Gigante, Francesca Antonaci, Fabrizio Traversa, Antonio Monsellato, Pinuccio Sinisi, Raffaele Braia, Pietro Naglieri.

La fotografia è stata affidata a Filippo Silvestris, il suono a Piero Parisi, il montaggio a Mauro Ruvolo. Le musiche originali sono di Christian Lindberg, la scenografia è di Walter Caprara e i costumi sono a cura di Magda Accolti Gil.

La delegata di produzione Altre Storie è Francesca Schirru.