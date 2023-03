Nord/Est/Doc/Camp, selezionati i progetti del nuovo laboratorio per documentari

Il nuovo laboratorio di consulenza per documentari prodotti nel nord-est, il Nord/Est/Doc/Camp, annuncia di aver concluso la fase di selezione dei progetti iscritti alla prima edizione.

I rappresentanti dei festival partner hanno scelto 4 titoli che saranno oggetto di confronto, sviluppo e analisi al fine di elaborare strategie, in armonia con autori, produttori ed esperti del settore, ed esprimere il massimo potenziale dai film in lavorazione.

I progetti selezionati sono: Lazzarone di Francesco Mattuzzi (produzione Planck Films, Rovereto), Lisca Bianca - Nata libera di Giuseppe Galante e Giorgia Sciabbica (produzione Ginko Film, Venezia), The Other Side of the Pipe di Marko Kumer (produzione Incipit Film, Udine), e Vista mare di Julia Gutweniger e Florian Kofler (produzione Albolina Film, Bolzano).





Il Nord/Est/Doc/Campo è promosso da Pordenone Docs Fest, Trento Film Festival ed Euganea Film Festival, con il sostegno delle Film Commission e dei Fondi audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, del Trentino e dell'Alto Adige.