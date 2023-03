CSC, Francesca Mannocchi nuova Direttrice artistica della sede abruzzo

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia ha annunciato che la nuova Direttrice artistica della sede Abruzzo della Scuola Nazionale di Cinema, dedicata alla formazione nell'ambito del Reportage Audiovisivo, sarà Francesca Mannocchi.

La giornalista e scrittrice ha collaborato con testate nazionali e internazionali, occupandosi di migrazioni e conflitti. Ha vinto numerosi premi tra cui il Premiolino 2016, il Premio Rizzi per il Giornalismo, lo European Award Investigative and Judicial Journalism 2022. Nel 2018 ha diretto e sceneggiato insieme al fotografo Alessio Romenzi il documentario Isis, Tomorrow, presentato alla 75a Mostra internazionale del Cinema di Venezia. Così ha commentato il nuovo ruolo di Direttrice artistica: "Sono onorata di accettare questo incarico. C’è una diffusa sfiducia verso il mondo del giornalismo in questi anni, al contrario io credo che questo sia un momento per dimostrare quanto necessaria sia la testimonianza rigorosa che la nostra professione ha il compito di veicolare. La pandemia prima, la guerra poi hanno contribuito a cambiare la professione del narratore, del filmmaker, del video giornalista. Hanno aperto la strada a nuove forme di narrazione che è importante conoscere e maneggiare con fedeltà al reale, a un codice deontologico che segna un cammino definito dei criteri a cui dobbiamo attenerci. Il corso che ho in mente tiene insieme il giornalismo, l’arte, la letteratura, il cinema, la musica. Vorrei che gli allievi del CSC avessero la possibilità di formarsi non solo studiando giornalismo, montaggio, tecniche del reportage, ma anche aprendo la loro curiosità a forme artistiche che possano nutrire il loro racconto. Per questo ho in mente di coinvolgere giornalisti italiani e internazionali e organizzare in parallelo un percorso di workshop e attività che accompagneranno la didattica, incontri con scrittori e registi, montatori e musicisti che ci parleranno dall’Italia e dal mondo".

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia ha specificato che la nuova Direttrice avrà il compito di ripensare il corso della Sede dedicata alla formazione nell'ambito del Reportage Audiovisivo, in termini di innovazione e internazionalizzazione, grazie anche al coinvolgimento di docenti e personalità di rilievo provenienti da tutto il mondo. L'obiettivo della Fondazione è infatti quello di costruire una scuola di reportage che porti all'inserimento nel mondo del lavoro di professionalità forti anche di competenze provenienti dal giornalismo.

Spiega Marta Donzelli, Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia: "Mai come oggi avvertiamo l’indispensabilità di un’informazione autorevole e attendibile, in grado di contrastare l’approssimazione; mai come oggi riconosciamo il potere e la potenza delle immagini e la necessità di utilizzarle con competenza, intelligenza, sensibilità e senso di responsabilità per raccontare e capire il mondo in cui viviamo. In questo scenario il reportage, una parola solo apparentemente così 'novecentesca', continua a rivestire un’importanza capitale, offrendosi non solo come un 'genere' audiovisivo, ma come un autentico strumento di democrazia. Per questo, anche grazie al prezioso contributo e all’esperienza di un grande giornalista e scrittore come Andrea Purgatori, membro del CdA della Fondazione CSC, abbiamo voluto puntare sul potenziamento della sede Abruzzo, e siamo quindi felici che Francesca Mannocchi abbia accolto il nostro invito a guidarla: con lei salutiamo l’arrivo di una professionista riconosciuta in tutto il mondo".