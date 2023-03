A Roma la rassegna 'Trenta Diamanti': apre 'Piove' di Paolo Strippoli

A marzo, per tre mercoledì (15, 22 e 29), torna “Trenta Diamanti”, la rassegna sul cinema indipendente italiano che nell’esclusiva grotta del Trenta Formiche porta film accomunati da una visione inedita e travolgente, accompagnati da autori e produttori, che prima e dopo le proiezioni si tratterranno con il pubblico.

Di seguito il programma:

15 marzo► PIOVE di Paolo Strippoli (Propaganda/GapBusters, 2022, '95 min.)

Roma è sommersa dalla pioggia. Le fogne tracimano, i tombini saltano. Incappucciati e zuppi vagano per la città Thomas e la sua famiglia, mentre dagli scarichi viene fuori una nebbia che ti entra in corpo e ti fa uscire fuori tutto il male che hai accumulato dentro. Il male che tutti hanno.

22 marzo► BASSIFONDI di Trash Secco (11 Marzo Film/Rai Cinema, 2022, '94 min.)

Romeo e Callisto sono due senzatetto - per scelta, per necessità, non importa. Spiccetto di qua, spiccetto di là, riempiono la pancia e la giornata. Dopo il crepuscolo, finisce il lavoro e inizia il vagare: locali, piazze, serate, però sempre fuori che dentro non ti fanno entrare. Spiccetto di qua, spiccetto di là, Romeo e Callisto cercano di andare avanti finché possono.

29 marzo► RUE GARIBALDI di Federico Francioni (Cinevoyage, 2021, '72 min.)

Tunisia, Sicilia, Italia, Parigi, Francia - nessuno luogo uguale all'altro, tutti simili tra di loro. È in queste terre, questi nomi, che si sfoglia l'atlante di vita di Ines e Rafik, due fratelli di origine tunisina, cresciuti in Sicilia e trasferitisi in Francia, sempre a ripensare, riprogrammare e rilanciare loro stessi in base a dove erano prima e dove sono adesso. Poi arriva il regista a casa loro. E noi con lui.