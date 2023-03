Creative Europe Desk Italy MEDIA, incontro con le produzioni il 27 marzo

L'ufficio di Torino del Creative Europe Desk Italy MEDIA, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, organizza il 27 marzo dalle 10 alle 13 una sessione destinata alle società di produzione audiovisiva. L’incontro, che avrà luogo presso la Sala Paolo Tenna della Film Commission Torino Piemonte, sarà focalizzato sui bandi European Co-Development, in scadenza il 26 aprile e TV and Online Content, in scadenza il 17 maggio e sulle modalità di utilizzo del portale di candidatura Funding & Tender Opportunities Portal della Commissione europea, unico strumento per presentare una richiesta di sostegno nell’ambito di Creative Europe MEDIA. Seguirà una sessione di Q&A per chiarire dubbi e fornire chiarimenti ai partecipanti interessati.

Per informazioni, scrivere a torino@europacreativa-media.it