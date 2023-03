Bolzano, premi alla carriera per Christine A. Maier e Jacopo Quadri

Doppio premio alla carriera del Bolzano Film Festival Bozen 2023: il prestigioso riconoscimento, quest'anno in collaborazione con l’Azienda di soggiorno di Bolzano, sarà attribuito alla direttrice della fotografia austriaca Christine A. Maier e al montatore italiano Jacopo Quadri. Il 36mo BFFB si svolgerà dal 18 al 23 aprile 2023.

Come afferma Vincenzo Bugno, nuovo Direttore Artistico del BFFB, Christine A. Maier, è una “meravigliosa ricercatrice e creatrice d’immagini, direttrice della fotografia affermata nel paese d’origine, l’Austria e altrove, che fin dall’inizio della sua attività ha contribuito al successo e alla visibilità di una cinematografia decisamente di frontiera, quella bosniaca”. Nella sua carriera è stato fondamentale il soldalizio professionale con Jasmila Žbanic, che si concretizza in Grbavica, Orso d’oro alla Berlinale 2006, e poi in Quo vadis, Aida?, vincitore del Premio come miglior film europeo agli European Film Awards 2021. Saranno due i film che verranno proiettati in occasione del festival di Bolzano: lo stesso Quo vada, Aida? e Licht, film del 2017 di Barbara Albert.

Jacopo Quadri vanta ad oggi 13 premi e 21 candidature nel corso nella sua carriera. “Grandissimo montatore, o meglio autore di montaggio, - ci ricorda Bugno - preziosissimo partner di registi tra cui, solo per citarne alcuni, Bernardo Bertolucci, Mario Martone, Gianfranco Rosi, Marco Bechis, Paolo Virzi, Apitchatpong Weerasethakul”. Anche nell’ambito del Premio alla Carriera dedicato a Jacopo Quadri saranno proposti due titoli, da lui scelti. Si tratta di Garage Olimpo film del 1999 di Marco Bechis, sulla tragica stagione della dittatura argentina, presentato ad innumerevoli festival e al quale Jacopo Quadri si sente particolarmente legato, e di Lorello e Brunello, di cui lo stesso Quadri firma la regia nel 2017, storia di due gemelli che, nella Maremma Toscana, si occupano della fattoria di famiglia: film premiato al Torino Film Festival e presentato tra gli altri anche alla Berlinale.