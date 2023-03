Dantedì nel metaverso: il progetto multipiattaforma di Rai Cinema

Il 25 marzo si celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Per l'occasione, Rai Cinema presenta un'iniziativa multipiattaforma per raccontare la Divina Commedia come mai prima d'ora.

Prima tappa, metaverso. Rai Cinema e The Nemesis, piattaforma italiana che offre esperienze di realtà virtuale, invitano lo spettatore a indossare le vesti di Dante in un viaggio immersivo nella selva oscura. Un'esperienza di gioco che mette in palio la visione, in anteprima esclusiva, di Inferno, il cortometraggio di Federico Basso con la voce di Francesco Pannofino. Il gioco è gratuito e disponibile da mercoledì 22 marzo su desktop e app mobile.

Inferno è il primo capitolo de "La Divina Commedia", produzione di ETT Gruppo Scai, responsabile anche della consulenza letteraria per la ricostruzione immersiva della selva oscura e della sceneggiatura di gioco.

Dal 25 marzo, in occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante, il corto “Inferno” e il secondo capitolo completamente inedito “Purgatorio” saranno disponibili su RaiPlay e Rai Cinema Channel in versione accessibile per non udenti e non vedenti, grazie alla collaborazione con Rai Pubblica Utilità.

I cortometraggi saranno presentati anche in versione VR (realtà virtuale) in speciali spazi di fruizione sul territorio nazionale: alla Casa di Dante a Firenze, al Museo Nazionale del Cinema di Torino e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano. Inferno e Purgatorio saranno disponibili dal 27 marzo sull'app Rai Cinema Channel VR.