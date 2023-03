Casa del Cinema: ecco il nuovo logo, dal 5 maggio al via la programmazione

Da venerdì 5 maggio 2023 prenderà il via la nuova programmazione della Casa del Cinema, che sarà gestita, su delibera di Roma Capitale, dalla Fondazione Cinema per Roma. La rinnovata linea editoriale, curata dal Presidente Gian Luca Farinelli e dalla Direttrice Artistica Paola Malanga, sarà presentata ufficialmente nel mese di aprile.

In attesa della ripresa dell’attività della Casa del Cinema, attualmente al centro di una serie di interventi di restyling, la Fondazione Cinema per Roma presenta il nuovo logo della struttura, realizzato da The B. Agency e ispirato all’identità visiva della Festa del Cinema di Roma. Attorno ai caratteri della parola “Cinema”, si delinea il profilo dello storico edificio seicentesco che, immerso nel Parco di Villa Borghese, a due passi da via Veneto, intende svolgere un ruolo ancora più importante come dimora della settima arte nella Capitale.