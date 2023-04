Francia e Italia: lo stato delle coproduzioni

In occasione della 13ª edizione del Festival Rendez-Vous con il nuovo cinema francese, Unifrance, Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e l'Institut français Italia hanno organizzato una tavola rotonda, per discutere lo stato delle collaborazioni franco-italiane in campo cinematografico.

Nella splendida cornice dell’Ambasciata di Francia in Italia a Palazzo Farnese, a fare il punto sull’andamento del fondo di coproduzione bilaterale Italia-Francia, riflettere su nuove prospettive di cooperazione, e confrontarsi sulle strategie da attuare per sostenere il settore della distribuzione e le sale, erano presenti: Bertrand Faivre - Le Bureau, Nicolas Mauvernay - Mizar Films, Charles Philippe - Les Films du Clan, Sophie Révil - Escazal, Philippe Martin - Les Films Pelleas, Sandra da Fonseca - Blue Monday, Jean-Jean Christophe Reymond - Kazak Films, Lionel Massol - Films Gran Huit, Benedetto Habib - Indiana, Maria Carolina Terzi - Mad Entertainments, Marta Donzelli - Vivo Film, Francesca Cualbu - Groenlandia, Giulia Achilli - Dugong Films, Antonio Medici - BIM, Andrea Occhipinti - Lucky Red, Simone Gialdini - Anec.

Le due intense sessioni di discussione e l’approfondimento dedicato al case study della coproduzione Disco Boy (Miglior contributo artistico-Berlinale 2023), sono state introdotte da Clément Hervé - vicedirettore dell’Institut français Italia, Serge Toubiana - presidente di Unifrance, Daniela Elstner - direttore generale di Unifrance e Roberto Stabile -responsabile dei progetti speciali DGCA-MiC/Cinecittà.

L’evento si inserisce nel quadro delle collaborazioni sempre più strette tra le istituzioni dei due Paesi, volte a favorire gli scambi tra i professionisti dell’audiovisivo e lo sviluppo di politiche comuni. L’elevato numero di coproduzioni franco-italiane e la volontà di avviare strategie condivise da parte dei presenti sono state un’ulteriore riprova della vicinanza tra Francia e Italia.

L’evento é stato organizzato con il supporto di MOViE UP 2020 - Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito - POR FSE 2014-2020 – Asse 3 Istruzione e Formazione.