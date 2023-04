'Tempi supplementari': debutto al The Space di Napoli

E' stato presentato al The Space Cinema di Napoli Tempi supplementari, del regista e attore Corrado Ardone.

"Il titolo è stato preso in prestito dal calcio - dice Ardone - e rappresenta metaforicamente una seconda occasione che le persone dovrebbero avere nella vita per correggere le scelte sbagliate. È stato discusso spesso dei "modelli negativi" presenti nel cinema e nelle fiction, ma invece noi vogliamo raccontare la bellezza e la cultura che possono influenzare positivamente le persone".

Il film, surreale, grottesco e drammatico, vede nel cast Massimo Peluso, Simona Tammaro, Noemi Gherrero, Marzio Honorato (anche produttore insieme a Germano Bellavia della Maxima Film e la Angel MGP Production). Tra gli altri attori presenti nel cast, Gigio Morra, Alessandro Manna e Giuseppe Pirozzi.

E' ambientato in un luogo e in un tempo indefinito che richiama Napoli e la Campania, ma che potrebbe essere qualsiasi altro posto. Narra la storia di Ciro e Tanino, due killer della camorra in attesa di istruzioni dal boss don Gennaro per compiere un omicidio. Si ritrovano in un paese completamente abbandonato, senza sapere come siano arrivati lì, e iniziano a raccontarsi e a confidarsi in un esame di coscienza, mentre aspettano le istruzioni che non arriveranno.Inoltre, c'è una seconda storia in flashback che rivela la verità sui personaggi.

Conosciamo Simona, la moglie di Ciro, e il suo conflitto con il marito, nonché la figura di don Gennaro, che sembra controllare i protagonisti come fossero dei burattini, ma potrebbe essere anche lui una vittima. I protagonisti intraprenderanno un percorso che li porterà a vivere i "tempi supplementari".Il film è stato realizzato come parte della seconda campagna sul "Cinema Sociale" (la prima riguardava il femminicidio), e si basa sulla povertà educativa e dei sentimenti come tema principale.

Come ha dichiarato Ardone: "Non è un film sulla camorra, ma piuttosto un film sui sentimenti".