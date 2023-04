Addio a Norman Reynolds, scenografo di Star Wars e altri mondi fantastici

Una vita a inventare mondi fantastici.

Norman Reynolds, vincitore di due premi Oscar per la miglior scenografia di Guerre stellari e I predatori dell'arca perduta, è morto oggi all'età di 89 anni.

Lo ha reso noto la Bbc, ma è la sua famiglia, in un comunicato, a scegliere le parole migliori per ricordarlo: "Norman era un marito, un padre, un suocero, un nonno e un bisnonno adorabile. Dietro la sua apparenza modesta, divertente e affabile si celava un production designer di enorme talento, che ha dato vita a molti dei film che tutti amiamo attraverso le sue iconiche scenografie. Era stupito dalla quantità di fan che il suo lavoro gli aveva regalato e da quanto il suo lavoro significasse per loro. Ma soprattutto amava e si rallegrava della sua numerosa e crescente famiglia. È morto serenamente con la moglie Ann e le tre figlie al suo fianco".

Direttore artistico di Star Wars, il primo film della saga fantascientifica di George Lucas, Reynolds è stato poi production designer per i sequel, L'Impero colpisce ancora (1980) e Il ritorno dello Jedi (1983). Per Steven Spielberg ha creato le scenografie di I predatori dell'arca perduta, il primo capitolo degli Indiana Jones, e L'impero del sole (1987).

"Possedeva quella rara combinazione di umiltà e genialità assoluta", ha dichiarato Spielberg, “era un artista incredibile". Oltre ai premi Oscar, Norman Reynolds è stato anche lo scenografo di Superman, Alien 3, Nel fantastico mondo di Oz, Alive - Sopravvissuti e il primo della serie Mission: Impossible con Tom Cruise. Secondo regista in Alive nel 1993, ha diretto gli effetti speciali di L'esorcista III.

I suoi mondi incredibili resteranno per sempre nell’immaginario dei cinefili di ogni età: è lui ad avere inventato il pianeta Dagobah di Yoda - la camera di congelamento al carbonio in cui Han Solo viene rinchiuso nella carbonite - e la sala del trono dell'Imperatore. La sua firma e il suo stile impressi nell’universo di Star Wars restano a ispirare il look della serie Disney+ The Mandalorian.