In sala Russell Crowe esorcista e Rocco Papaleo pianista

Dopo un mese di uscite rumorosissime, questo weekend cinematografico si respira con pochi nuovi film, ma mirati per pubblici diversi. Per gli appassionati di horror, c’è ad esempio L’esorcista del Papa, il nuovo film con Russell Crowe in una veste inedita, quella appunto di padre Gabriele Amorth, un sacerdote divenuto il capo esorcista del Vaticano. Ispirato a una storia vera, il film è una classica storia di possessioni infarcita di elementi thriller di stampo investigativo, legati alle scoperte che il protagonista farà in seno alla Santa Sede.

Tra le uscite italiane spicca senz’altro Scordato, il nuovo film di e con Rocco Papaleo, in cui l’attore e regista interpreta un insegnante di pianoforte che, in preda a forti dolori alla schiena, va a farsi visitare da una fisioterapista, interpretata dalla cantante Giorgia, al suo debutto cinematografico. Il film, presentato all’ultimo Bif&st, si configura come un viaggio nel passato del protagonista, fino a scoprire da dove arriva la “contrattura emotiva” che lo ha reso l’uomo che è ora.

C’è poi Pionieri, l’opera prima di Luca Scivoletto, un film per tutta la famiglia ambientato nella Sicilia degli anni ’90, dove un paio di ragazzini provano a rifondare il gruppo scout comunista che dà il titolo al film. Una divertente commedia che scava tra le macerie del PCI dal punto di vista di coloro che in quegli anni erano solo dei bambini. Il film di Scivoletto è stato presentato all’ultimo Festival di Torino, esattamente come The Beat Bomb, il documentario di Ferdinando Vicentini Orgnani, co-prodotto e distribuito da Luce Cinecittà, che ci porta alla scoperta della Beat Generation partendo dalla morte del poeta Lawrence Ferlinghetti, avvenuta nel 2021. Una figura di spicco di quella San Francisco degli anni ’60 che ha cambiato la storia della letteratura e non solo.

Viene direttamente da Cannes 2022 il pluripremiato film As Bestas del regista spagnolo Sorogoyen. Il film racconta del conflitto tra una coppia francese appena trasferitasi in uno sperduto villaggio della campagna galiziana e i suoi inquietanti vicini. È stato presentato a Berlino, invece, I passeggeri della notte di Mikhaël Hers, un dramma ambientato nella Parigi degli anni ’80. Per gli appassionati dei Metallica sarà imperdibile Metallica. 72 Seasons Global Premiere, il listening party in occasione del loro 12esimo album in studio della band, 72 Seasons. Il film porterà al cinema in una sola notte l'album in una immersi va e travolgente esperienza di oltre 77 minuti, durante la quale si potrà ascoltare 72 Seasons per intero.