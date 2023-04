Sergio Castellitto per una Film Commission in Molise

Sergio Castellitto ha espresso la sua felicità per aver recitato per la prima volta a Campobasso, città dove sono nati suo padre, i suoi fratelli e le sue sorelle e dove si è recato per mettere in scena a teatro lo 'Zorro' scritto da sua moglie Margaret Mazzantini.

"Questa è una città molto ospitale, bellissima - ha detto all'ANSA - che conoscevo da ragazzino attraverso le foto in bianco e nero di mio padre che portava alla villa comunale le mie sorelle. Io sono nato molti anni dopo. Negli anni sono tornato anche per vedere le tradizioni, come la processione del Venerdì Santo. Poi qui - ricorda - ho ambientato parte del film Non ti muovere con Penelope Cruz".

Castellitto ha suggerito di creare una Film Commission in Molise per sfruttare le sue potenzialità, compreso il suo splendido mare, le sue montagne straordinarie e le sue vestigia romane meravigliose. L'attore ha anche dedicato lo spettacolo di ieri sera al Savoia all'attrice molisana Paola Cerimele, scomparsa in un incidente stradale lo scorso anno, di cui ha ricordato il talento e l'umiltà.