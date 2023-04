CSC, pubblicati i bandi per i corsi triennali 2023/2026

Online da oggi il bando di selezione ai corsi 2023/2026 del CSC - Scuola Nazionale di Cinema. Tra le novità introdotte la ripartenza e il rinnovamento del CSC Reportage audiovisivo, l'attivazione di due nuovi corsi (montaggio e produzione del CSC Documentario) e l'erogazione di 22 borse di studio triennali.

Nella Sede Abruzzo riparte, completamente rinnovato, il corso di Reportage audiovisivo sotto la direzione artistica della giornalista Francesca Mannocchi. Nella Sede Sicilia, sotto la direzione artistica e didattica della regista Costanza Quatriglio, già alla guida del corso di Regia, si articoleranno i nuovi Corsi di laurea di Montaggio (co-direttori artistici Desideria Rayner e Matteo Gherardini) e Produzione (co-direttori artistici Marco Alessi e Laura Romano).



Saranno inoltre erogate 22 borse di studio triennali su base ISEE: 10 borse di studio per i corsi a Roma, per il CSC, 4 per il CSC - sede Abruzzo, quattro per il CSC - sede Sicilia, 2 per il CSC sede Piemonte e due per il CSC - sede Lombardia.

Il Diploma rilasciato dalla Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia, ad esclusione del corso di Conservazione e management del patrimonio audiovisivo, è equipollente alla laurea triennale L-03 (DAMS).

A partire dal 2 maggio (fino al 23/06/2023 alle ore 12.00) sarà possibile inviare le domande di ammissione per via telematica esclusivamente attraverso l’apposita procedura di partecipazione online pubblicata sul sito del Centro Sperimentale di Cinematografia.