Taormina: nuovo direttore Barrett Wissman. Bella Thorne debutta alla regia

La Fondazione Taormina Arte Sicilia ha nominato, con effetto immediato, il veterano delle arti e dello spettacolo Barrett Wissman come direttore esecutivo e co-direttore artistico del Taormina Film Fest (24 giugno – 1 luglio).

Wissman è imprenditore, filantropo e pianista da concerto, negli ultimi 20 anni è stato presidente di IMG Artists, leader globale nel settore dell'intrattenimento artistico e culturale.

Tra le prime iniziative per la 69ma edizione del Festival, Wissman ha invitato l'artista Bella Thorne, che curerà una delle prestigiose serate di gala - "Influential Shorts" - che si svolgerà nella storica location del teatro greco antico di Taormina, il Teatro Antico.

Thorne presenterà in anteprima mondiale il suo cortometraggio d'esordio alla regia Paint Her Red, una sceneggiatura originale che ha scritto, diretto e interpretato. Per Thorne utilizzare la sua presenza sui social media per portare consapevolezza a nuove voci e talenti è stato fondamentale. “Tutti ci connettiamo attraverso le storie: guardare l'arte dovrebbe essere come guardarsi allo specchio. Ho cercato cortometraggi che mi parlassero di dinamiche familiari, traumi in qualsiasi forma, storie di odio interiorizzato e storie madre/figlia e padre/figlio. Cerco storie che mostrino equilibrio: sia i lati belli che quelli brutti della vita, la luce e l'oscurità da cui siamo circondati ogni giorno. Sono molto grata a Barrett Wissman per avermi dato l'opportunità di aprire la strada nel presentare una nuova generazione di registi", ha dichiarato Bella Thorne.

“Sono entusiasta di poter conoscere il talento di Bella. Lanciare un progetto così grande nel contesto di un festival ed evento storico come il Taormina Film Festival è un'opportunità stimolante", per Wissman. Il neo Direttore ha aggiunto: “Vorrei anche ringraziare la mia co-direttrice artistica, Beatrice Venezi, e la responsabile della Fondazione Tao Arte Sicilia, Ester Bonafede, per aver reso possibile tutto questo e per aver creduto nella visione che credo tutti condividiamo per il futuro del Taormina Film Festival”.

Maggiori dettagli sul Gala curato dalla Thorne, e sul resto della 69ma edizione del Festival, saranno annunciati nella conferenza stampa del 9 maggio 2023 a Roma.