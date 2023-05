Prima visita del presidente di AGIS nazionale ad AGIS lombarda

Ieri, giovedì 11 maggio si è svolta la prima visita ufficiale del Presidente dell’AGIS Nazionale, Francesco Giambrone, recentemente eletto, nella sede di AGIS lombarda. E' il primo di una serie di incontri finalizzati all’ascolto dei territori e alla condivisione di strategie e politiche associative che il vertice dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo effettuerà presso le unioni regionali di AGIS.

Nella sua tappa lombarda, il Presidente Giambrone si è incontrato con i vertici regionali dell’associazione e con tantissimi operatori del settore presso la sede di AGIS Lombarda. Tra i vertici presenti anche il Presidente di AGIS lombarda, Domenico Dinoia, il Presidente della sezione lombarda di ANEC, Tomaso Quilleri e il Coordinatore della Sezione Spettacolo dal Vivo, Fiorenzo Grassi, nonché i Presidenti di ACEC, don Gianluca Bernardini, e ANESV Ferdinando Uga, il Sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer e il Direttore del Piccolo Teatro di Milano Claudio Longhi.

È stata una giornata di confronto ed ascolto reciproco che ha visto le parti affrontare temi essenziali per il mondo dello spettacolo e per le Associazioni che lo rappresentano come le prospettive future del settore in vista dei decreti attuativi del nuovo codice dello spettacolo che rappresenteranno un fondamentale strumento di riforma, rilancio e regolamentazione del settore. Si è inoltre aperta una riflessione volta all’ottimizzazione dell’organizzazione interna e delle funzioni della sede centrale dell’AGIS con quella della regione Lombardia.

“AGIS lombarda con tutti i suoi associati intende dare un contributo fattivo e costruttivo a livello nazionale – ha affermato il Presidente di AGIS lombarda Domenico Dinoia - Il positivo incontro di ieri con il Presidente Francesco Giambrone e il segretario generale Domenico Barbuto segna un passo decisivo nel confronto tra le Unioni e l'Associazione che conferma come AGIS continui ad essere la casa di tutte le imprese dello spettacolo”.

"È stato un incontro molto proficuo e il dialogo è stato aperto e stimolante. Qui vive una comunità dello spettacolo che attrae spettatori e turisti da ogni parte del mondo e vanta alcune delle realtà più autorevoli del nostro Paese – ha commentato il Presidente Francesco Giambrone – con oggi si è aperta una serie di incontri volti al confronto con i territori che hanno lo scopo di elaborare e coordinare politiche comuni e condivise che non possono prescindere dall’ascolto delle singole categorie e delle singole realtà associative locali. Noi non possiamo essere uniti solo dal marchio AGIS, ma dobbiamo esserlo dalla piena condivisione degli obiettivi generali e delle strategie politiche. L’incontro con AGIS lombarda conferma che questa condivisione è già una realtà concreta e che AGIS rappresenta la casa comune di tutto lo spettacolo e l’esercizio cinematografico del nostro Paese”.