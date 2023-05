Luciano Sovena, il ricordo di Cinecittà

La Presidente Chiara Sbarigia e l'Amministratore Delegato Nicola Maccanico ricordano commossi, a nome di tutta Cinecittà SpA, Luciano Sovena, affermato Avvocato di Cinema e Spettacolo, per anni alla guida come Presidente e Amministratore delegato prima dell’Istituto Luce e poi di Cinecittà Luce.

Nell’azienda pubblica del Cinema, Sovena ha impresso un forte timbro nella distribuzione e promozione di film contribuendo a un cinema di qualità e ha promosso giovani registi e talenti che, partendo dal Luce, si sono poi affermati come autori di valore. Con la sua gestione anche l’Archivio Luce ha vissuto una crescita di rilievo, segno del suo interesse per il racconto della storia. Inoltre, sotto la sua presidenza la Film Commission della Regione Lazio ha costituito un fondo per le coproduzioni, dando un forte impulso all'internazionalizzazione dell'audiovisivo italiano.