Sovena, il cordoglio del mondo del cinema

Luciano Sovena è venuto a mancare nella notte all'età di 73 anni. Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission e ex Ad e Presidente di Cinecittà Luce, era esponente di spicco del mondo istituzionale cinematografico. Molti gli amici e colleghi che in queste ore stanno ricordando "l'Avvocato".

"Un uomo di cinema dalla forte passione". Così lo ricorda il Sottosegretario Borgonzoni, sottolineando la "spiccata capacità di riconoscere il talento e un bagaglio di grandi esperienze tutte all'insegna della professionalità. Non ultima, quella maturata nel più recente incarico da Presidente della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio".

"Triste apprendere della scomparsa del produttore Luciano Sovena - conclude la senatrice - un pensiero ai suoi cari e ai suoi amici".

Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, ha sottolineato l'importante ruolo di "talent scout", scopritore di talenti del calibro di Saverio Costanzo, Alba Rohrwacher e Michelangelo Frammartino: "Nella sua lunga carriera ha curato produzioni e distribuzioni cinematografiche ed è stato un valido talent scout. È stato anche amministratore dell'Istituto Luce. Dallo scorso anno faceva parte della direzione artistica del Torino film festival. Un duro colpo per la nostra Regione. A nome della Giunta, porgo alla famiglia le più sincere e sentite condoglianze".

"Perdiamo uno dei più rilevanti manager culturali", dichiara il Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone. "Era capace di coniugare conoscenza giuridica e capacità imprenditoriale".

La Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Marta Donzelli, ha affidato a un post Facebook sul profilo dell'Accademia romana il ricordo di una lunga amicizia con Sovena, "nata dall'ascolto che ha sempre saputo dare ai giovani e dalla sua instancabile curiosità verso il nuovo, unita al suo intuito e al suo coraggio. Amava e conosceva il cinema in modo autentico e profondo, lascia un grande vuoto, e sono certa che insieme a me mancherà a moltissimi altri come professionista e come amico".

Tanti i commenti di vicinanza raccolti sotto le foto e i post pubblicati sui social. Il presidente della FICE - Federazione Italiana Cinema d'Essai, Domenico Dinoia ha espresso sgomento ed immenso dolore. "Una perdita immensa per tutto il nostro settore Generoso, preparato ed estroverso, ha ricoperto con successo, nel corso della sua carriera, numerosi ruoli, dalla produzione e distribuzione (scoprendo numerosi talenti del cinema italiano) fino all’amministrazione di enti storici quali Cinecittà”.

Anche la Biennale di Venezia si unisce al cordoglia per la scomparsa di Sovena. In un comunicato del Presidente Roberto Cicutto si ricorda "con affetto e commozione" l'avvocato. "Tra i più appassionati, coraggiosi eattivi del cinema italiano, e si uniscono al dolore della famiglia".