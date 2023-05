15 maggio 2023, la rassegna stampa

L’ADDIO A LUCIANO SOVENA

Come prevedibile è la triste notizia della morte dell’avvocato Luciano Sovena, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission, produttore e Legale specializzato in Diritto dello Spettacolo, a occupare gran parte delle pagine di giornale dedicate all’audiovisivo. Lo celebrano ‘Il Centro’, ‘Il Corriere, ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, ‘Il Messaggero’, ‘Il Mattino’, ‘Il Tempo’, ‘La Repubblica’. Su molti giornali, come ad esempio il Corriere e il ‘Messaggero’, compare l’affettuoso saluto dei vertici di Cinecittà, la Presidente Chiara Sbarigia e l’AD Nicola Maccanico.

NICOLAS CAGE E DRACULA

Su ‘Repubblica’ Arianna Finos intervista il grande attore americano, che interpreta il conte vampiro nella commedia horror Renfield. Naturalmente con i consigli di Zio Coppola, regista di una delle trasposizioni più amate del romanzo di Stoker.

EMILY MORTIMER E GLI STUDENTI

Giulia Bianconi su ‘Il Tempo’ apre il microfono all’attrice londinese, ospite del Riviera International Film Festival dove tiene un incontro con giovani studenti: “Bisogna ridere di tutto, in particolare di noi stessi perché la vita è assurda. Tante cose vanno male e mi piace condividere le mie esperienze negative con il sorriso perché sono comuni a tanti esseri umani”, dice l’attrice.

‘BEAUTIFUL’ FLUID

Su ‘La Stampa’ Francesca D’Angelo si confronta con Katherine Kelly Lang, attrice di Beautiful, che a partire da un cambiamento radicale – le eterne rivali Taylor e Brooke diventano amiche – si sofferma su temi come la sorellanza e la fluidità, sempre più presenti anche nelle serie tv: “Il #Metoo è stato importante e ha finito per fare la differenza: ora ci sono delle leggi ben precise che tutelano le donne dagli abusi (ma pure gli uomini, anche loro possono esserne vittime)”, dice.

INTELLIGENZE ARTIFICIALI E NUOVE TECNOLOGIE

I due temi vanno per la maggiore e trovano sempre più spazio tra i quotidiani. Oggi ne parlano ad esempio Massimo Sideri e Ferruccio De Bortoli sul ‘Corsera’, Daniele Manca, Alessio Lana e Chiara Barison su ‘L’Economia’, Andrea Garnero e Filippo Santelli su ‘Repubblica Affari & Finanza’.