Torna l’Italian Pavilion, la Casa italiana del cinema a Cannes 23

Il Festival di Cannes, il più atteso appuntamento cinematografico globale, riapre i battenti e sulla Croisette ritorna l’Italian Pavilion, lo spazio professionale, di incontro, business, mercato, che per tutta la durata della kermesse diventa la casa italiana del cinema, luogo strategico di presentazione della nostra produzione. E una finestra aperta per tutti i professionisti e gli appassionati di cinema, presenti al Festival ma anche da casa.

Organizzato e promosso da Cinecittà, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, MiC, MAECI, ICE Agenzia, l’Italian Pavilion trova anche quest’anno sede nell’Hotel Majestic, dal 16 al 27 maggio con un ricco calendario. Gli appuntamenti si terranno in una grande area interna suddivisa in una sala business per gli incontri degli operatori del settore, una sala per le conferenze, e con la terrazza vista Montée des Marches per le attività stampa dei film italiani in concorso.

Inoltre il Padiglione sarà presente al Marché du Film – uno dei centri nevralgici del mercato cinematografico mondiale - dentro al Palais des Festivals con uno stand (il numero A6 C1) dal 16 al 24 maggio, che ospiterà ben 18 società di vendita estera.

Il portale web www.italianpavilion.it sarà invece inserito nella piattaforma del Marché du Film e la sezione dedicata a Cannes conterrà: la guida alle proiezioni e le informazioni sui film italiani presentati al Festival e al Mercato, il programma con schede dettagliate di tutti gli eventi, la lista delle società di vendita presenti al Marché, e una costante finestra di racconti video, con approfondimenti, interviste ai protagonisti, focus su tutto quanto anima le attività del Pavilion a Cannes.

Nell'ambito del programma dedicato all’Internazionalizzazione del cinema italiano, oltre ai consueti appuntamenti a cura dell'Ufficio Progetti Speciali DGCA-MiC presso Cinecittà, e in collaborazione con Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, l'Italia sarà presente a Cannes Docs, sezione del Mercato dedicata al genere, e si terrà un programma di eventi su misura per tutti i professionisti del cinema del reale. 4 team (regista e produttore) di progetti di film documentari italiani, in fase di rough-cut, prenderanno parte all'Italy Showcase sabato 20 maggio, e a 6 giorni di networking con distributori, sales agents e rappresentanti di festival internazionali.

Come sanno bene i frequentatori del Pavilion cannois, lo spazio italiano si distingue a ogni edizione per una confezione originale dell’allestimento. Un rimando allo stile del nostro cinema e a uno speciale gusto per l’accoglienza. Il concept del Pavilion 2023 è basato sull’evoluzione e il movimento delle forme tipici dell’arte cinematografica. La silhouette della Palma simbolo del Festival, e di altri oggetti riconducibili al mondo del cinema, diventano forme astratte attraverso un processo di morphing, morbido e dinamico fatto di righe concentriche. La tecnologia utilizzata crea transizioni sorprendenti e fluide, e apre a nuove possibilità creative.