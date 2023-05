Al via le riprese di 'Fanum', thriller con Valeria Solarino

Play Entertainment annuncia l'inizio delle riprese di Fanum, un thriller misterioso ambientato a Tarquinia. La trama ruota attorno a una giovane archeologa specializzata nella civiltà etrusca, che si trova vicina a una scoperta epocale e diventa la principale sospettata in una serie di omicidi.

Il film sarà diretto da Iris Gaeta, nota autrice di cortometraggi e alla sua prima esperienza con un lungo, e scritto da Cristiano Gazzarrini, Nicolò Gaetani e Enrico Savini. La produzione è affidata a Play Entertainment e il finanziamento è stato ottenuto grazie al sostegno del MIC, Lazio Cinema International 2022, in collaborazione con Agresywna Banda e con il patrocinio del Comune di Tarquinia.

I protagonisti principali saranno Valeria Solarino (nota per la trilogia di Smetto quando voglio e Quanto basta) e Michele Rosiello (noto per Guida Astrologica per cuori infranti e La voce che hai dentro).

Nel cast saranno presenti anche Valeria Bilello, Lorenzo Demoor, Fortunato Cerlino, David Sebasti, Federico Pacifici, Cristian Di Sante, Alessia Franchin e Valentina Oteri.

Le riprese si svolgeranno per un periodo di 5 settimane a Tarquinia e nei suoi dintorni.