Addio a Tina Turner. La cantante e attrice aveva 83 anni

La morte di Tina Turner, celebre cantante e attrice statunitense naturalizzata svizzera, avvenuta all'età di 83 anni, è stata comunicata dal suo portavoce, secondo quanto riportato da Sky News.

La leggendaria Regina del Rock'n Roll si è spenta oggi, dopo una lunga malattia, nella sua dimora situata a Küsnacht, nelle vicinanze di Zurigo, in Svizzera.

Le parole del portavoce riflettono: "Il mondo piange la perdita di Tina Turner, la straordinaria icona musicale, deceduta oggi pacificamente all'età di 83 anni nella sua residenza svizzera a Küsnacht, vicino a Zurigo. La sua eredità come leggenda della musica e modello rimarrà per sempre".

E' prevista una cerimonia funebre riservata, alla quale parteciperanno persone molto vicine a lei, tra cui amici intimi e familiari.

Durante questo difficile momento, si chiede gentilmente ed espressamente di rispettare la privacy della sua famiglia.

Oltre che per la sua importante carriera musicale, la si ricorda anche nel mondo del cinema per diversi cameo in Taking Off di Miloš Forman, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band di Michael Schultz, Tina - What's Love Got to Do with It di Brian Gibson e per ruoli più consistenti in Mad Max oltre la sfera del tuono di George Miller, Tommy di Ken Russell e Last Action Hero - L'ultimo grande eroe di John McTiernan.