Weekend al cinema con Bellocchio, Daliland, vampiri e sirene

Un fine settimana al cinema con film per tutti i gusti.

Arriva oggi in sala, attesissimo, il nuovo film di Marco Bellocchio, Rapito, sul quale già tanto si è scritto prima e dopo l’esordio a Cannes: la storia del piccolo Edgardo Mortara reso cristiano a forza ai tempi di Pio IX, con Paolo Pierobon, Leonardo Maltese, Filippo Timi e Fabrizio Gifuni. Dopo aver girato gran parte del film a Bologna e nei paesi circostanti dell’Emilia Romagna, Bellocchio ha deciso di devolvere l'incasso nazionale del primo giorno per fronteggiare l'emergenza in corso.

Grandi numeri si attendono anche per La Sirenetta, il live action Disney firmato dal maestro del musical Rob Marshall tratto dalla celebre fiaba di Andersen, con la protagonista Ariel interpretata dalla 23enne Halle Bailey e con Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Mahmood che dà la voce al mitico granchio Sebastian.



Ma in realtà sono già al cinema molti altri titoli: si va dal documentario di Jin Huaqing Il Respiro della Foresta all'anime di Makoto Shinkai Il Giardino delle Parole, film evento promosso da Nexo; ma anche Jonas Deichmann - Il Nostro Limite Siamo Noi, il docufilm sportivo di Steffi Rostoski e Markus Weinberg dedicato al campione olimpico di triathlon che ha fatto il giro del mondo in piena pandemia.



In sala troviamo anche un signor cult movie come il belga Toto Le Heros, di Jaco van Dormael, l'altro cartoon giapponese Your Day di Makoto Shinkai, Sanctuary di Zachary Wigon e Renfield di Chris McKay, con Nicolas Cage nei panni di uno spettacolarissimo conte Dracula. Poi il cinema islandese con Winter Brothers di Hlynur Pálmason, e dulcis in fundo Daliland di Mary Harron, con Ben Kingsley e Barbara Sukowa, sugli ultimi anni di vita di Salvador Dalì.



Non manca una nuova finestra sulla Sicilia con Cùntami di Giovanna Taviani, fiaba epica per un viaggio attraverso la storia, i sensi e le più belle immagini dell’isola.