‘Napoli – New York’, Salvatores e Favino sul set del film scritto da Fellini

“Variety” ha diffuso in esclusiva le prime immagini di Napoli – New York, il nuovo film del regista premio Oscar Gabriele Salvatores, basato su una storia scritta per il grande schermo da Federico Fellini insieme al suo assiduo collaboratore Tullio Pinelli.

Pierfrancesco Favino interpreta il primo ufficiale della nave sulla quale i due ragazzini, Carmine e Celestina, riescono a imbarcarsi in clandestinità nel porto di Napoli. Il loro sogno è quello di ricongiungersi con con la sorella di Celestina, emigrata a New York due anni prima. A interpretare i due giovani protagonisti sono gli esordienti Dea Lanzaro e Antonio Guerra. Completano il cast di Anna Ammirati e Anna Lucia Pierro, accanto a Omar Benson Miller, Tomas Arana e Antonio Catania in ruoli minori.

Napoli – New York sarà girato per 12 settimane tra Napoli, Trieste, la città croata di Rijeka e gli studi di Cinecittà. Si tratta dell’ennesimo film in cui Salvatores racconta storie di giovani e giovanissimi, dopo Io non ho paura e i due film supereroistici de Il ragazzo invisibile.

Il trattamento del film è stato scritto da Fellini e Pinelli a metà degli anni '40, quando Fellini era uno sceneggiatore e regista in difficoltà a Roma, prima di dirigere il suo primo film Lo sceicco bianco nel 1952. Il manoscritto del trattamento è emerso dall’archivio Pinelli nel 2006. I diritti di adattamento sono stati acquistati dai produttori Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, la cui Paco Cinematografica sta producendo il film con il sostegno di RAI Cinema e della Friuli Venezia Giulia Film Commission.