Audio di ‘Air’ in campagna elettorale, Damon e Affleck denunciano Trump

Gli studios fondati da Matt Damon e Ben Affleck hanno denunciato Donald Trump per l'uso di un audio tratto dal film Air in uno dei video di campagna elettorale. Il video di quasi due minuti e mezzo include un monologo tratto dal film mentre scorrono immagini della vita dell'ex presidente Usa.

"Non eravamo a conoscenza, non abbiamo consentito e non appoggiamo o approviamo che l'audio di Air sia usato dalla campagna di Trump per pubblicità politica o altro utilizzo", affermano gli studios.