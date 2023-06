Alexander Vlahos protagonista di 'Cuori di sale'

Il noto attore britannico-gallese Alexander Vlahos è protagonista del film drammatico Cuori di Sale, della regista italiana Rosa Russo, che inizierà le riprese il 19 giugno in diverse località della Sicilia, come Palermo, Mazara del Vallo e Terrasini, con una breve tappa in Tunisia.

La lavorazione del film si protrarrà per cinque settimane.

Vlahos, nato nel 1988 a Swansea da madre di origine gallese e padre di origine greca, ha ottenuto notorietà grazie alla sua partecipazione a numerose serie televisive di successo, tra cui Merlin (2012), Outlander (2022), Sanditon (2022-23) e Versailles (2015-2018).

Recentemente è stata annunciata anche la sua partecipazione alla commedia romantica Irish Wish insieme a Lindsay Lohan per Netflix.

Rosa Russo, che si cimenterà per la prima volta nella regia di un lungometraggio, ha una lunga esperienza come produttrice nel settore cinematografico italiano ed europeo, nonché come regista di documentari. Il suo Docufilm One girl (2018) è stato selezionato in oltre quaranta festival internazionali.

La trama del film ruota attorno a un ornitologo britannico che si reca in Sicilia per studiare gli effetti del cambiamento climatico sulle migrazioni degli uccelli e che si troverà coinvolto in una serie di eventi drammatici. Sarà costretto ad abbandonare il suo ruolo di osservatore distante, ma ciò si rivelerà più complicato di quanto sembri inizialmente.

Il film esamina le collisioni culturali, i legami familiari, le relazioni umane e i conflitti generazionali.

Attraverso colpi di scena, offre uno sguardo su un mondo in crisi e mette in luce i problemi umanitari ed ecologici che fungono da sfondo alla storia, riflettendo così il disagio quotidiano.

Cuori di Sale è una coproduzione tra la casa di produzione italiana Artimagiche Film, con sede a Napoli e con oltre 30 anni di esperienza nel settore, e PFA film (già coinvolta in progetti come Spaghetti story e Rosa Pietra Stella), che si sono unite anche per la distribuzione in Italia. Al progetto partecipano anche Blue Lions Films e Webra Multimedia per il Regno Unito, e Cinétéléfilm per la Tunisia.

Il cast comprende Alexander Vlahos, Eleonora De Luca, Roberta Rigano, Fares Landoulsi, Gaetano Aronica, Paride Benassai, Saverio Santangelo, Michele Perrotta e Fabio Orso.