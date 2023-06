Stan Lee, su Disney+ il documentario sul grande fumettista

A poche ore dalla morte di uno dei suoi più grandi collaboratori, John Romita Sr., Stan Lee viene ricordato in un documentario disponibile dal 16 giugno su Disney +, che ha diffuso il trailer ufficiale. L’iconico autore di alcuni dei più importanti personaggi della Marvel, come Spider-Man, I fantastici 4 e gli X-Men, è il protagonista di un doc ufficiale in cui viene raccontato il suo viaggio per diventare una delle persone più influenti nel mondo dei fumetti e della cultura pop.

Realizzato dai Marvel Studios e diretto da David Gelb, il film sfrutta esclusivamente materiale d’archivio, tra cui video personali, interviste e registrazioni audio, in cui si sente la viva voce di Stan Lee. Centrale è anche il racconto dei numerosi camei all’interno dei film del Marvel Cinematic Universe, che hanno caratterizzato l’ultima fase della sua vita.