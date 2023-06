La legge di Lidia Poët, confermata la seconda stagione della serie Netflix con Matilda De Angelis

Fresca vincitrice ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2023 come Miglior Serie 'Crime', La legge di Lidia Poët è stata rinnovata da Netflix per una seconda stagione di sei episodi. La serie che vede protagonista Matilda De Angelis nei panni della prima avvocata d'Italia era stata un buon successo per la piattaforma streaming, ma non aveva mancato di sollevare alcune polemiche legate all'adattamento della storia vera da cui è tratta.

Le riprese dei nuovi episodi si svolgeranno in Piemonte e alla produzione tornerà Groenlandia e Matteo Rovere, in regia assieme a Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa. La prima foto dal set vede i protagonisti de La legge di Lidia Poet Matilda De Angelis, Eduardo Scarpetta e Gianmarco Saurino, quest'ultimo aggiuntosi nella seconda stagione per interpretare il procuratore Fourneau. Nel cast anche Pier Luigi Pasino, Sara Lazzaro, Sinéas Thornhill e Dario Aita.