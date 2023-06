‘L’estate più calda’, fede e passione nel nuovo originale Prime Video

Prime Video ha pubblicato il trailer di L’Estate Più Calda, commedia romantica diretta da Matteo Pilati dal 6 luglio sulla piattaforma. Il nuovo Original italiano vede nel cast Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Alice Angelica con la partecipazione di Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Michela Giraud e Giuseppe Giofrè.

In un paese della Sicilia meridionale, amore e passione si intrecciano nel corso di un’estate più calda che mai: l’ultima di Lucia (Nicole Damiani) prima di partire per l’università e separarsi da Valentina (Alice Angelica), la sua migliore amica; l’ultima di Nicola (Gianmarco Saurino) prima di diventare prete. L’arrivo di Nicola nella piccola parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica), sotto il sole accecante di luglio, porterà euforia e scompiglio in paese.

L’Estate Più Calda è prodotto da Notorious Pictures e Amazon Studios, in collaborazione con Rufus Film. Inoltre, il nuovo singolo di Francesca Michielin Fulmini addosso (Columbia Records/Sony Music Italy), fuori dal 9 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali, è il brano originale di L’Estate Più Calda. La cantate, cantautrice e polistrumentista italiana, si presta ancora una volta colonne sonore cinematografiche.