Audrey Hepburn a Montecatini, dove soggiornò dopo l’Oscar: una mostra

La 73ma edizione di Italia Film Fedic – Montecatini (leggi la news) prende il via e, oltre al concorso e agli appuntamenti, i premi alla carriera a Giorgio Colangeli e Renato Carpentieri, anche due mostre impreziosiscono il programma: l’inaugurazione oggi stesso, 22 giugno ore 18 presso il Palazzo del Turismo di Montecatini Terme.

La prima, curata da Gianluca Castellini, è dedicata alla celebre attrice Audrey Hepburn, protagonista del film Vacanze Romane (1953) di William Wyler, con l’interpretazione di Gregory Peck. Sono passati 30 anni dal giorno della scomparsa di Hepburn (leggi il nostro articolo) – il 20 gennaio 1993 – e ne sono trascorsi 70 dal film che nel '53 non solo le regalò il suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo e la portò all’Oscar per la Migliore Interpretazione, ma divenne subito un vero e proprio fenomeno culturale, anche grazie al look rivoluzionario che la giovane Audrey, allora ventitreenne, portò in tutto il mondo. L’attrice americana soggiornò proprio a Montecatini subito dopo aver vinto l’Oscar.

L’altra mostra racconta, invece, la storia del Concorso Nazionale Fedic di Montecatini, attraverso i manifesti storici dei 35 anni (1977 – 2011): è curata da Maddalena Beltramo, Paolo Micalizzi e Vivian Tullio.