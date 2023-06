Ischia Global Festival, a Rob Marshall premio nel nome di Luchino Visconti

La XXI° edizione dell’Ischia Global Film and Music Festival (dal 9 al 16 luglio) insignisce Rob Marshall, regista americano e creatore di Chicago, film premio Oscar, e del recente live action La Sirenetta, dell'Ischia Legend Award - Nel nome di Luchino Visconti.

Il Premio sarà consegnato il 15 luglio nel corso del gran gala finale.

Marshall, anche coreografo e uomo di teatro (ricordiamo il suo Cabaret e cinque candidature ai Tony Award) ha portato sullo schermo musical di enorme successo e grandi storie da Nine, l'omaggio al Fellini di 8 ½, a Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, da Into the Woods a Il ritorno di Mary Poppins e Memorie di una Geisha.

"Se c'è un regista che rappresenta a livello globale lo spirito del nostro Festival è Rob Marshall - commenta Pascal Vicedomini, fondatore e produttore di Ischia Global - cinema, grande spettacolo e musica in una visione fantastica sempre in evoluzione che ha fatto già la Storia. A 20 anni dall'Oscar come Miglior Film a Chicago siamo orgogliosi di premiare a Ischia un maestro assoluto che sa andare oltre la perfezione. Indimenticabili i numeri di danza da lui ideati per il musical che portò alla statuetta Catherine Zeta-Jones”.

L'Ischia Legend Award - Nel nome di Luchino Visconti è stato assegnato negli anni anche a Baz Luhrmann, Stephen Frears, Jean Jacques Annaud, Tom Hooper, Marco Bellocchio, Amos Gitai, Joe Wright e agli attori Jeremy Irons ed Helen Mirren.

Ischia Global 2023 è organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia e promosso il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania.