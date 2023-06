Ciné 2023, tra gli ospiti Vittoria Puccini per UNITA e Claudio Bisio

La XII edizione di Ciné - Giornate di Cinema, a Riccione dal 4 al 7 luglio, confermando la propria anima di manifestazione estiva di networking e aggiornamento professionale dell’industria cinematografica - promossa da ANICA, in collaborazione con ANEC, sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi con la direzione di Remigio Truocchio – si costruisce, come consueto, nell’equilibrio tra industria e pubblico: infatti, accanto alle convention delle società di distribuzione, agli incontri professionali e all’area espositiva del Trade Show, Ciné si arricchisce con Ciné in Città, la sezione rivolta al grande pubblico, con l’allestimento di un’arena in Piazzale Ceccarini, e un palinsesto dal 2 al 7 luglio, ricco di anteprime, incontri e appuntamenti con ospiti, tra cui Diego Abatantuono e Francesco Patierno per Improvvisamente a Natale mi sposo, secondo capitolo della commedia natalizia che arriverà in sala con Notorious Pictures.

Il programma di Ciné in Città prende il via domenica 2 luglio con l’anteprima di Non ti pago di Edoardo De Angelis interpretato da Sergio Castellitto, adattamento dell'opera omonima di Eduardo De Filippo, prossimamente in onda su Rai Uno. Il film, prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, fa parte della Collection De Filippo, progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo; a introdurre l’anteprima a Riccione alcuni dei protagonisti: Maria Pia Calzone, Pina Turco e Giovanni Esposito, e il capostruttura editoriale di Rai Fiction Ivan Carlei. Saluterà il pubblico, in collegamento, anche il regista De Angelis.

Si prosegue lunedì 3 con una serata speciale tra musica e cinema, che vede protagonisti l’attrice e regista Valentina Cenni insieme a Stefano Bollani, recentemente premiato con il David di Donatello come Miglior Compositore per il suo lavoro nel film Il Pataffio di Francesco Lagi. La coppia presenta al pubblico il cortometraggio Essere Oro, che vede Cenni al suo esordio dietro la macchina da presa e di cui Bollani ha composto la colonna sonora.

Il programma di Ciné in Città rende inoltre omaggio a Francesco Nuti, con una serata dedicata all’attore e regista, con la proiezione di uno dei suoi film più amati, Io, Chiara e lo Scuro.

Tra gli appuntamenti, il convegno organizzato da “Box Office”, in collaborazione con ANICA e ANEC, dal titolo “Cinema Italiano: è vera revolution?” nel corso del quale ci si interrogherà sul mercato italiano attuale, attraverso l’analisi dei film prodotti e di prossima uscita e dei dati in merito agli aspetti economici, per definire le potenzialità e gli aspetti del modello di cinema italiano; tra i relatori, Vittoria Puccini, attrice e presidente dell’associazione UNITA.

Una novità di questa edizione di Ciné è la collaborazione con “Hot Corn”, magazine digitale di cinema e serie, che assegnerà gli Hot Corn Awards, ovvero premi a personalità del mondo dello spettacolo che si sono distinte nel corso della stagione. Per ogni serata un protagonista, che incontrerà il pubblico in un talk condotto da Andrea Morandi, direttore della testa. Tra gli ospiti ci saranno Pupi Avati, premiato a Riccione con l’Hot Corn Award Legend (martedì 4 luglio, 21.15); Paola Minaccioni, premiata per i suoi ruoli iconici con l’Hot Corn Award Comedy (mercoledì 5 luglio, 21. 21.15), Carolina Crescentini, che riceverà il premio Hot Corn Award Rock (giovedì 6 luglio, 21.15) e Mario Di Leva, giovanissimo protagonista della serie Resta con me, che riceverà l’Hot Corn Award Kids (venerdì 7 luglio).

Spazio anche alle anteprime con l’attesissimo Asteroid City (martedì 4 luglio ore 19.00), nuovo film di Wes Anderson presentato all’ultimo Festival di Cannes e in sala dal 14 settembre per Universal Pictures. Grande spazio anche al cinema italiano con Cattiva Coscienza (giovedì 6 luglio ore 18.30) film di Davide Minnella con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli e Beatrice Grannò in sala dal 19 luglio per Vision Distribution, e Conversazioni con altre donne (mercoledì 5 luglio ore 18.30), pellicola diretta da Filippo Conz con Valentina Lodovini e Francesco Scianna, remake italiano del film Conversations with other women con Helena Bonham Carter e Aaron Eckhart che arriverà in sala con Adler Entertainment. Atteso anche il cast del film Uomini da marciapiede (distribuzione Minerva Pictures in collaborazione con Altre Storie), divertente commedia di Francesco Albanese in programma martedì 4 luglio alla presenza di Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Clementino, Cristina Marino (ore 22.00). Tra le altre anteprime di Ciné anche Il sapore della felicità (Wanted), commedia scritta e diretta da Slony Sow, con Gèrard Depardieu nei panni di uno chef (mercoledì 5 luglio ore 22.00). Le proiezioni previste al Cinepalace e al Palazzo dei Congressi saranno aperte anche al pubblico, previa prenotazione tramite link disponibile a partire da venerdì 30 giugno sulla pagina di Ciné in città (cinegiornate.it/cineincitta).

Tra le tante novità di Ciné 2023 anche il ritorno di CinéCamp – Giffoni a Riccione, in collaborazione con il Giffoni Film Festival: dal 4 al 7 luglio, attività, laboratori e incontri guidati dagli esperti facilitatori di Giffoni. Anche per i giovani spettatori è previsto un programma ad hoc di proiezioni e anteprime, con tantissimi film tra cui l’anteprima di Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli di Kirk DeMicco, animazione per tutta la famiglia in sala dal 5 luglio con Universal Pictures, e poi ancora Oceania di John Musker e Ron Clements, Il ragazzo e la tigre di Brando Quilici, Luca di Enrico Casarosa o grandi classici come Gremlins di Joe Dante. I partecipanti di CinéCamp potranno inoltre frequentare laboratori come quello realizzato in collaborazione con IED Istituto Europeo di Design di Roma sulla produzione dei contenuti per la promozione dei film.

In programma anche gli incontri MEET THE STAR con tanti ospiti tra cui Paolo Ruffini e Claudio Bisio.