Diabolik 3, annunciate data e poster del film dei Manetti Bros

Si intitola Diabolik Chi Sei? il terzo capitolo della trilogia dei Manetti Bros. dedicata al personaggio ideato dalle sorelle Giussani negli anni '60. Confermato Giacomo Giannotti nei panni del protagonista, nel primo film interpretato invece da Luca Marinelli.

Nel poster pubblicato oggi, una pantera nera con due enormi occhi dà appuntamento con il carismatico ladro al 26 ottobre, distribuito da 01 Distribution. Il titolo coincide con il numero 5 della serie originale delle Giussani, uscito nel 1968. In quell'albo venivano rivelate le misteriose origini di Diabolik, con particolari e avventure tratte dalla sua infanzia, adolescenza e giovinezza. Non ci sono conferme da parte dei Manetti Bros. sulla quantità di elementi del numero presi a ispirazione per il film.

Comprimari di Diabolik sono ancora una volta Eva Kant (Miriam Leone) e l'Ispettore Ginko (Valerio Mastandrea. Guest star del secondo capitolo era stata Monica Bellucci, mentre nel nuovo cast anche la partecipazione di Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Barbara Bouchet, Lorenzo Zurzolo e Max Gazzè.

Diabolik – Chi sei? è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e con Bleidwin, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna,di Friuli Venezia Giulia Film Commission e Calabria Film Commission.