Roberto Andò guest of honor a Visioni dal Mondo

Dal 14 al 17 settembre, si svolgerà a Milano il nono Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, atteso evento cinematografico dedicato al cinema del reake.

Il festival è ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti.

Il programma sarà ricco di contenuti, con anteprime nazionali e internazionali e una serie di eventi che si terranno in tre importanti luoghi culturali di Milano. Il Teatro Litta ospiterà il Concorso Italiano, il Panorama Fuori Concorso e Visioni Incontra, una sezione dedicata agli incontri e alle opportunità di business per i professionisti del settore, curata da Cinzia Masòtina, responsabile dell'advisory e coordinamento. Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci collaborerà alla seconda edizione di Visioni VR, un concorso dedicato ai documentari in realtà virtuale. Inoltre, la Cineteca Milano Arlecchino, un moderno punto di riferimento per il cinema d'arte nella città, ospiterà i film documentari selezionati per il Concorso Internazionale

Anche quest'anno, Visioni dal Mondo offrirà la possibilità di seguire le anteprime da qualsiasi parte d'Italia attraverso il sito ufficiale del Festival, www.visionidalmondo.it, utilizzando le sale web della piattaforma di streaming italiana MYmovies.

“Il palinsesto conferma ancora una volta il forte legame di Milano con il comparto audio-visivo - ha sottolineato Francesco Bizzarri, ideatore e Presidente di Visioni dal Mondo –. Un legame unico, innovativo e produttivo che rende la nostra città un palcoscenico eccezionale di creatività, capacità e saper fare. Anche questa quattro giorni di Visioni dal Mondo – continua Bizzarri - con le anteprime, i temi indagati attraverso i 38 film documentari di forte impatto che abbiamo selezionato e i talk in calendario, conferma il coraggio e la forza del nostro Festival di intercettare i cambiamenti e di far conoscere gli aspetti inediti del cinema della realtà. Quest’anno sarà in modo ancora più forte grazie al tema cheabbiamo scelto e che accompagnerà la nona edizione di Visioni dal Mondo “Ascoltare con gli occhi”. Un invito a sintonizzare la mente, gli occhi e il cuore per vivere intensamente e comprendere nel profondo i film documentari che raccontano la vita con un linguaggio audiovisivo completamente libero. Perché un vero osservatore è colui che ascolta anche attraverso gli occhi”

."In un mondo audiovisivo in cui anche i cartoni animati per bambini seguono ritmi frenetici, alla continua ricerca di "adrenalina per gli occhi" noi pensiamo si debba tornare all'ascolto delle storie per saperle comprendere per poterle condividere", dice Maurizio Nichetti, direttore artistico.

38 le anteprime in calendario. Sono 38 le anteprime dei film documentari italiani e internazionali in programma per le diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con le due categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso.

Il tema del 9° Festival Visioni dal Mondo. “Ascoltare con gli occhi” è il tema che, nella sua più ampia accezione, accompagnerà la nona edizione del Festival Visioni dal Mondo.“Ascoltare con gli occhi” pone l’accento sull’etimologia della parola ascoltare, ovvero lo stare a sentire attentamente, sul prestare attenzione, osservare, percepire, sul sentire per capire, apprendere e accrescere la propria esperienza.I grandi temi di attualità indagati da Visioni dal Mondo 2023.

Temi internazionali, quali la guerra raccontata dai media e attraverso chi la vive e la soffre in anteprime dei film come The Rise of Wagner, e le rivolte contro i governi oppressori trattati in Until the Sun Dies. Grandi biografie del mondo dello sport e della musica narrate in Meneghin. Storia del più grande cestista di tutti i tempi e in The Stones & Brian Jones ma anche racconti insoliti come il volto di una Milano meno conosciuta ma intrisa di storie straordinarie di generosità, amore e altruismo.

E ancora la rivoluzione genomica, il futuro nello spazio, l’arte e la cultura underground, l’immigrazione e i rifugiati, i diritti delle minoranze. Questi alcuni dei temi di attualità mondiale che saranno indagati attraverso lo sguardo autentico del Festival Visioni dal Mondo. Testimonianze reali si intrecciano con storie di vita personali e offrono nuovi spunti di riflessione.Le proiezioni dei film documentari avranno la presenza in sala dei registi che risponderanno a curiosità, approfondimenti e domande del pubblico.L’incontro con il regista.

Sarà Roberto Andò, regista e scrittore, la guest of honor del 9° Festival con un incontro in programma. Al regista sarà consegnato il Premio alla Carriera Visioni dal Mondo 2023.