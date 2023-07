100autori e WGI: "no all’emendamento che stravolge il CSC"

"L’emendamento presentato al DL Giubileo per cambiare la natura e la struttura del Centro Sperimentale di Cinematografia deve essere ritirato", così in un comunicato congiunto 100autori - Associazione dell’Autorialità Cinetelevisiva e WGI - Writers Guild Italia.

"Stiamo parlando di una delle più antiche e prestigiose scuole di cinema del mondo, punto di riferimento italiano e internazionale, che genera arte e talenti. La sua autonomia deve essere un valore da preservare e per questo riteniamo inammissibile il tentativo di cambiare una governance che sta ottenendo risultati straordinari anche sul piano occupazionale. Nell’emendamento di mezza estate che speriamo rimanga solo un brutto sogno, si prefigura un azzeramento degli attuali vertici del Centro stesso, si ipotizza un Comitato scientifico di nomina politica, remunerato, si interviene su struttura, compiti e funzioni. È un maldestro tentativo di far rientrare dalla finestra un emendamento già ritenuto inammissibile in passato e che tocca una istituzione simbolo di tutto il cinema italiano".