Premi Maximo, Roberto Sessa miglior produttore per Mare Fuori e Lidia Poët miglior serie

TRIESTE - Si è svolta nella serata di venerdì 21 luglio, presso l’Hotel Savoia Excelsior Palace, la cerimonia di chiusura dell’Audiovisual Producers Summit, la tre giorni dedicata ai top players dell’industria audiovisiva. L'evento, fortemente voluto dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni e realizzata da Cinecittà per la DGCA del MiC in associazione con APA chiude il ricco programma di panel e confronti con la consegna dei Premi MAXIMO, riconoscimento dedicato ai maggiori protagonisti del mondo Audiovisivo italiano.

I premi sono stati selezionati da una rosa di titoli italiani di serie e di film prodotti per la TV e per le piattaforme digitali dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2023. Ecco i vincitori:

Il Premio MAXIMO al Miglior produttore a Roberto Sessa CEO di Picomedia, per la serie Mare Fuori (prodotta da Picomedia e Rai Fiction).

Il Premio MAXIMO come Miglior serie La Legge di Lidia Poet, prodotta da Groenlandia e diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire.

Il Premio MAXIMO come Miglior Film ERA ORA, prodotto da Bim Produzione, Palomar e Vision Distribution e diretto dal regista Alessandro Aronadio.

I Premi della categoria Miglior Attrice e Miglior Attore vanno a Elena Sofia Ricci (per la serie I fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, co-prodotta da Publispei e Rai Fiction) e a Pier Paolo Spollon (le serie Rai Doc e Che Dio Ci Aiuti, prodotte da Lux Vide).

Il Premio MAXIMO come Miglior regia è stato assegnato ex aequo a Stefano Lodovichi per la serie Christian (una produzione Sky e LuckyRed in partecipazione con Newen Connect) e a Elisa Amoruso e Julian Jarrold per la serie Disney+ The Good Mothers, prodotta da Wildside e House Productions.

Ex aequo per il Premio MAXIMO come Miglior Creatore, che è stato vinto da Andrea Di Stefano (per la serie Bang Bang Baby una produzione Amazon Original, prodotta da The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle) e Elena Bucaccio (per Buongiorno, mamma!, una serie Mediaset prodotta da Lux Vide).

Il MAXIMO Excellence Friuli-Venezia Giulia va a Maurizio Tini, Ceo di FastFilm, e produttore della celebre serie La Porta Rossa, una coproduzione Rai Fiction - Garbo Produzioni.