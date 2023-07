Lucia Borgonzoni a #Giffoni53: “raccontiamo la cultura, è la cosa più avvincente”

GIFFONI – Lei, Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura del MiC, tra gli ospiti istituzionali che visitano in queste giornate il Giffoni Film Festival.

La senatrice dichiara che "a Giffoni ho trovato una situazione ancora migliore rispetto agli anni scorsi. Dopo gli anni della pandemia c'è di nuovo quell'aria che è sempre stata caratteristica di questo bellissimo Festival, è bello vedere tanti ragazzi, insomma lo trovo più che in forma".

Borgonzoni a Giffoni arriva soprattutto per incontrare di persona i Giffoners, opportunità che commenta spiegando: "non sempre siamo disposti ad ascoltare così tanto i ragazzi,che invece hanno il loro punto di vista che vale come il nostro, e sono uno buono spunto anche per il governo, per avere idee nuove. Noi ci fossilizziamo a vedere le cose in un certo modo per abitudine, e spesso loro danno un grande aiuto, i ragazzi in modo disarmante lo vedono in un altro modo, sono energia allo stato puro. E qui a Giffoni accade sempre".

La sottosegretaria è certa che i giovani: "non vogliono tanto i soldi, ma spazi per potersi esprimere e sviluppare il loro talento. Questo lo dobbiamo fare, entrare sempre più nelle scuole con progetti e raccontare la cultura, che penso sia una delle cose più avvincenti e belle da raccontare".

Un commento anche sul digitale, da parte della senatrice, per cui "questo tipo di strumenti possono essere un grandissimo vantaggio per l'uomo se gestiti dall'umo nel suo interesse. Digitalizzare il patrimonio è fondamentale per non perderlo mai, come può accadere con incendi e altre calamità" e sull'intelligenza artificiale aggiunge che "anche nel nuovo tax credit faremo un regolamento e metteremo dei paletti su quello che fa l'uomo nell'arte e cosa può fare la macchina. La macchina è un grande strumento ma elabora miliardi di volte solo quello che c'è già, solo l'uomo ha la visione di quello che sarà".

L’occasione della visita a Giffoni e il confronto con la generazione dei giovanissimi, le permette anche di parlare delle sue prime esperienze lavorative, di cui racconta:"Le ho fatte per scelta e con i primi lavoretti mi sono comprata il primo telefonino. Tutti i lavori che ho fatto mi sono serviti per capire meglio il mondo reale. Anche in politica, ma non solo, si rischia di perdere il senso della realtà se non si hanno certe esperienze. Per esempio, arrivata in Parlamento mi è stata molto utile l'esperienza come consigliere comunale".

Una chiosa sui musei che, secondo Lucia Borgonzoni, "stanno cercando un linguaggio molto più diretto, non per banalizzare ma per far arrivare il messaggio a tutti, specie ai ragazzi".