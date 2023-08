Addio al critico Aldo Bernardini, storico del cinema muto

È morto il critico cinematografico, Aldo Bernardini, storico del cinema muto italiano, della produzione nostrana dal 1930, autore di monografie importanti su Antonioni, Tognazzi e Nino Manfredi.

Classe 1935 si è spento all'età di 88 anni dopo un ricovero in ospedale. Nato a Vicenza, da giovane iniziò a lavorare come critico cinematografico (venne insignito del "Premio Flaiano" nel 1983). Scrisse i profili monografici di Michelangelo Antonioni (1967), Ugo Tognazzi (1978) e Nino Manfredi (1979). Ha poi iniziato un lavoro di ricerca culminato con uno studio dedicato alla storia del cinema muto italiano. Fu presidente dell'Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema di cui è socio; nonché fondatore, direttore e collaboratore della rivista edita dall'associazione Immagine. Note di Storia del Cinema. Ha inoltre vinto il prestigioso premio Jean Mitry (1992) per la storia del cinema assegnato da Le Giornate del Cinema Muto e dalla Cineteca del Friuli ed era membro dell'Accademia Olimpica.