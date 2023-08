‘Barbie’ raggiunge il miliardo, Greta Gerwig è la prima regista donna a riuscirci

Le previsioni erano chiare: questo sarebbe stato il weekend decisivo per il “Barbillion”. È così è stato. Nonostante i dati ufficiali non siano stati ancora rivelati, la notizia sta ormai riempiendo il web: in sole due settimane Barbie avrebbe incassato un miliardo di dollari a livello globale, il secondo film a riuscirci in questo 2023 dopo Super Mario Bros e, soprattutto, il primo della storia del cinema diretto da una regista donna, Greta Gerwig.

Un risultato straordinario e, in parte, imprevedibile che è stato possibile non solo grazie al lavoro dei talent coinvolti a partire dalla regista, passando per le star Margot Robbie e Ryan Gosling, ma anche grazie alla monumentale campagna promozionale che entrerà nella storia del medium. Per la prima volta, infatti, il costo della promozione del film (circa 150 milioni di dollari) avrebbe superato quello della produzione effettiva (100 milioni), riuscendo a generare curiosità e interesse su una fascia ampissima di popolazione in tutto il mondo, complice anche la contemporaneità dell’uscita domestica di Oppenheimer.

Raggiunto questo primo obiettivo, l’asticella si alza e solo il tempo saprà dirci quali altri record Barbie e Greta Gerwig riusciranno ad ottenere. La top ten dei film con più incassi di sempre (distante ben 500 milioni di dollari) potrebbe non essere un’utopia, considerando che il film non è ancora stato distribuito in Medio Oriente, dove si attende un non scontato lasciapassare dalle autorità locali.