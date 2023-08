'In fiamme': il trailer della serie con Úrsula Corberó

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di In fiamme (in originale El cuerpo en llamas), serie iberica che debutterà il prossimo 8 settembre sulla piattaforma on-line, con Úrsula Corberó come protagonista. L’attrice catalana – nota soprattutto per il ruolo di Tokyo ne La casa di carta – è Rosa, agente di polizia coinvolta in una misteriosa rete di scandali sessuali, inganni e violenze.

Quando i resti carbonizzati del suo ex partner Pedro (José Manuel Poga) vengono ritrovati nei pressi di Barcellona, un intrigo di rapporti malsani sale lentamente in superficie.

Ideata da Laura Sarmiento, la serie è ispirata a un caso di cronaca che ha scosso l’opinione pubblica spagnola nel maggio del 2017, battezzato “el Crimen de la Guardia Urbana”.

Nel cast anche Quim Gutiérrez, Isak Férriz ed Eva Llorach. La regia è curata da Jorge Torregrossa García (Élite, Privacy) e Laura Mañá (La vida empieza hoy, Clara Campoamor. La mujer olvidada).