Centro Sperimentale di Cinematografia, tutte le attività a Venezia 80

Dai grandi restauri alle masterclass dedicate agli studenti, dalle produzioni degli allievi al futuro delle arti immersive: il Centro Sperimentale di Cinematografia si presenta all’appuntamento della 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia con un ventaglio di proposte in grado di sintetizzare – per quanto possibile – la complessità delle attività della Fondazione.

Si inizia già martedì 29 agosto, nella serata di pre-apertura del festival, quest’anno dedicata a Gina Lollobrigida, con la proiezione in anteprima mondiale nella sezione Venezia Classici del restauro di La provinciale di Mario Soldati (1953), realizzato da CSC – Cineteca Nazionale in collaborazione con l’avente diritto Compass Film, una delle interpretazioni maggiori ma meno conosciute della diva scomparsa a gennaio, da un racconto di Alberto Moravia. Prima del film, ad aprire l’intera serata, una rarità proveniente dagli archivi della Cineteca: una presentazione d’epoca, restaurata per l’occasione dal CSC Digital Lab, che – lungi dall’essere un semplice trailer – ci restituisce il fascino di una diva “regina della cronaca illustrata di tutto il mondo”.

Nel cinquantesimo anniversario della scomparsa di Anna Magnani, inoltre, la Cineteca Nazionale porta in anteprima mondiale a Venezia Classici, venerdì 1 settembre, il nuovo restauro, realizzato in collaborazione con l’avente diritto Compass Film, di Bellissima di Luchino Visconti (1951), tra le opere più rappresentative dell'arte della grande attrice.

In un anno “speciale” segnato anche dal Leone d’oro alla carriera e dall’uscita del suo nuovo lungometraggio, il CSC partecipa alle celebrazioni per il novantesimo compleanno di una delle sue allieve più celebri, Liliana Cavani, presentando giovedì 31 agosto, come evento speciale d’apertura della selezione di SIC@SIC (la sezione dedicata ai cortometraggi della Settimana Internazionale della Critica), Incontro di notte, un’esercitazione girata nel 1960 e digitalizzata dal CSC Digital Lab per l’occasione all’interno del più vasto progetto di digitalizzazione delle produzioni degli allievi e didattiche del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Da una grande maestra a una giovane promessa, con la presenza nella stessa sezione, venerdì 1 settembre, del cortometraggio We Should All Be Futurists, una produzione Centro Sperimentale di Cinematografia, distribuito da Première Films e diretto dell’ex allieva del CSC – Scuola Nazionale di Cinema Angela Norelli.

Il CSC rinnova inoltre la collaborazione con le Giornate degli Autori (sezione autonoma promossa da ANAC e 100autori e giunta alla 20. edizione), contribuendo all’organizzazione di tre masterclass rivolte agli allievi della Scuola Nazionale di Cinema presenti al Lido, e aperte al pubblico del festival. Tre i nomi d’eccezione coinvolti: la regista e attrice canadese Monia Chokri (31 agosto), il regista portoghese João Pedro Rodrigues (2 settembre), quest’anno Presidente di giuria delle Giornate degli Autori, e l’artista, fotografa e regista iraniana Shirin Neshat (4 settembre).

La proposta sarà arricchita da due incontri professionali pensati dalle Giornate degli Autori per accompagnare gli allievi della Scuola Nazionale di Cinema presenti a Venezia alla scoperta del mondo dei festival e dei mercati dell’audiovisivo, che vedranno coinvolti Adrian Wootton (CEO Film London), Nevina Satta (direttore Sardegna Film Commission), Karel Och (direttore del festival di Karlovy Vary) e Giorgio Gosetti (delegato generale Giornate degli Autori).

Due, inoltre, i momenti di approfondimento legati al nuovo polo CSC Immersive Arts: Italian XR Ecosystem. How To Foster The National Scene? (4 settembre), primo panel di Venice Immersive dedicato alla scena XR italiana, curato da CSC Immersive Arts e Venice Production Bridge, pensato come occasione di networking e scambio creativo tra professionisti e professioniste della scena immersiva italiana; e la presentazione Veneto, il cinema e oltre. Innovazione e opportunità, organizzata dall’Assessorato all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità della Regione del Veneto.

Infine, il 7 settembre sarà presentata la miniserie in cinque episodi Red Rail, diretta da Simone Marino, risultato del Lab Campari realizzato dagli allievi del CSC - Scuola Nazionale di Cinema.