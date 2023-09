All'Italian Pavilion presentati gli incontri FICE

“Nella cornice della Mostra di Venezia, che quest’anno ha dato ampio spazio a titoli italiani ed europei di qualità, e alla luce dei grandi risultati ottenuti al botteghino in questa estate grazie anche a film d’autore di grande spessore come Oppenheimer, sono convinto che la XXIII edizione dell’evento FICE rappresenterà un momento fondamentale per fare il punto sul nostro settore, senza dimenticare le problematiche che ci riguardano, ma guardando al futuro con più ottimismo rispetto agli anni passati”.

Sono le dichiarazioni di Domenico Dinoia, Presidente della FICE (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) nell’annunciare quest’oggi all’Italian Pavilion del Lido e alla presenza del Vicesindaco di Mantova, Giovanni Buvoli, l’edizione 2023 degli Incontri del Cinema d’Essai, a Mantova dal 2 al 5 ottobre.

Presenti all’appuntamento anche Francesca Caruso, Assessore alla Cultura della Regione Lombardia e Paolo Protti, titolare della Multisala Ariston, sede principale della manifestazione.

Accanto alle circa 20 anteprime per gli oltre 500 accreditati provenienti da tutta Italia (esercenti, produttori, distributori, stampa, organizzatori di festival), il programma mantovano presenterà come di consueto molte proiezioni in esclusiva per il pubblico cittadino e per le scuole del territorio.

Tra i momenti più attesi, la consegna dei PREMI FICE alle eccellenze del cinema italiano, mercoledì 4 ottobre al Teatro Bibiena, nel corso di una serata condotta dal giornalista Maurizio Di Rienzo. Tra gli artisti che hanno già confermato la loro presenza Marco Bellocchio, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, Barbora Bobulova, Leonardo Maltese e la montatrice Francesca Calvelli.

“È con grande attesa”, ha sottolineato il Vicesindaco di Mantova Buvoli, “che il pubblico cittadino si prepara ad accogliere con il consueto entusiasmo l’edizione 2023 degli Incontri d’Essai. Un evento ormai tradizionale e motivo d’orgoglio per la nostra città che con la sua XXIII edizione porta a Mantova un programma ricco di proiezioni di altissimo livello e oltre 500 operatori del settore e della stampa specializzata. Sarà come sempre un’esperienza bellissima e un’ulteriore occasione per promuovere la nostra città”.

Tra le anteprime già confermate: La chimera di Alice Rohrwacher con Josh O'Connor e Isabella Rossellini, The holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne con Paul Giamatti, dalla Berlinale Il cielo brucia (Afire) di Christian Petzold.