Tutti pazzi per Blanca? In arrivo la seconda stagione

La follia di Blanca, la sua unicità e la sua fame di vita ci hanno conquistato nella prima stagione, e le nuove puntate saranno l’occasione per entrare ancora di più nel suo mondo. Scopriremo nuovi segreti sulla sua famiglia, forse ancora più inaspettati di quelli legati alla morte della sorella, che porteranno non pochi sconvolgimenti nella vita della protagonista e in quella di chi le sta vicino...soprattutto ora che, diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti, si trova ad affrontare anche sul lavoro sfide nuove e difficili, che la renderanno ancora una volta protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro.

Blanca 2 è in prima visione su Rai 1 dal 5 ottobre.