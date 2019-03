Romics premia Willem Dafoe

La settima arte è protagonista anche alla prossima edizione di Romics, il Festival Internazionale del fumetto, cinema e animazione che ad aprile (dal 4 al 7) festeggia la sua venticinquesima edizione. Oltre al sempre più nutrito Movie Village, che in collaborazione con Warner Bros. Presenta un panel celebrativo con le voci de Il trono di spade (in onda su Sky Atlantic) e anche con quelle di Bohemian Rhapsody (in collaborazione con Fox), è da segnalare durante la manifestazione l’assegnazione del prestigioso ‘Romics d’oro’ al grande attore americano Willem Dafoe, vicino al mondo dei fumetti con l’interpretazione del villain Goblin nella trilogia di Sam Raimi dedicata a Spider-Man e la partecipazione al recente Aquaman ma anche ai cartoon con il doppiaggio de I simpson, Alla ricerca di Dory e Death Note, solo per citare alcuni esempi.

Ci saranno poi approfondimenti sui film in uscita come Hellboy, protagonista di un panel dedicato all’Hellboy Project, realizzato con L’Istituto Europeo di Design di Roma, che reinterpreta la saga con accessori di moda, statue 3D e artbook. E poi i dietro le quinte di Bumblebee, Macchine Mortali e Spider-Man: un nuovo universo, e uno spazio speciale per il cinema italiano con la presentazione di Bangla di Phaim Buyan, che ha fatto furore all’ultima edizione di Alice nella città.

Tra le anteprime Miracle Workers, serie di Infinity con Steve Buscemi nei panni di Dio, e 5 cm al secondo, capolavoro del maestro Makoto Shinkai. Altri Romics d’oro vanno a Reki Kawahara, creatore della saga Sword Art Online, a George Hull, pluripremiato concept designer con collaborazioni importanti alle spalle, da Star Wars a Blade Runner, al disegnatore Ryan Ottley e allo sceneggiatore Alessandro Bilotta (Dylan Dog, Mercurio Loi), che dichiara “sono da sempre legato a Roma e infatti anche in Mercurio Loi, che chiude proprio in concomitanza del Romics, racconto la Roma papalina. Molte delle mie storia partono proprio dal racconto della città. Anche il mio prossimo progetto sarà legato a Roma, uscirà con Bonelli e si chiamerà ‘Eternity’, perché legato alla città eterna. Per questo sono onorato di ricevere un premio che porta il nome di Roma. Il prossimo passo – scherza – è diventare sindaco”.

Dedicata a Roma anche la mostra della Scuola Romana dei Fumetti, curata da Massimo Rotundo, che offre uno sguardo distopico sulla Capitale. Altro grande evento, i festeggiamenti per gli 80 anni di Batman, con una mostra che comprende una sezione ‘italiana’ con tutti i contatti – si parla di tavole originali – tra il nostro paese e l’uomo pipistrello, dalle illustrazioni in cui lancia bombe a Mussolini a Catwoman sensualmente adagiata su una spiaggia di Anzio.