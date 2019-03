Rendez-Vous con Audiard, Garrel, Desplat e Laetitia Casta

I registi Jacques Audiard, Cédric Kahn e Louis Garrel, l’attrice Laetitia Casta, il compositore Alexandre Desplat sono tra gli ospiti a Roma di Rendez-vous, il Festival del nuovo cinema francese, dal 3 all’8 aprile al Nuovo Sacher e all’Institut français - Centre Saint-Louis. La rassegna, dopo il debutto nella capitale arriverà, con focus e artisti, a Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino. La nona edizione di Rendez-vous apre i battenti su un’annata d’oro per il cinema francese in Italia, che diventa il primo mercato estero per il cinema d’Oltralpe, superando nel 2018 gli Stati Uniti. 24 titoli in cartellone, una ulteriore programmazione di 6 titoli nella sala virtuale, più di 12 ospiti, tre masterclass, tre focus speciali con una nutrita presenza di registe.

Il celebre e pluripremiato compositore francese Alexandre Desplat, oltre 100 colonne sonore all'attivo, sarà protagonista di una masterclass moderata dal giornalista e critico musicale Gino Castaldo. Ospite d’onore è Jacques Audiard che, oltre a una master class, presenterà The Sisters Brothers - I fratelli Sisters - premiato con il Leone d’Argento a Venezia 75, e quattro César, nelle sale italiane dal 2 maggio. L’autore sceglie il western, genere per antonomasia del cinema popolare americano, per sbriciolarne tutti i codici e trasformarlo in una saga picaresca sulla violenza dei padri fondatori e sulla fratellanza, imbevuta di humour, gusto per l’avventura e poesia.

Al cinema di Cédric Kahn Rendez-vous dedica un focus itinerante che si concluderà a Palermo dove il regista terrà una masterclass al Centro Sperimentale di Cinematografia. Al centro dell’omaggio La prière, presentato alla Berlinale 2018. Attraverso un percorso di lotta dolorosa e redentrice, Kahn con sguardo intenso e limpido, affronta il tema della fede e della sua dimensione irrazionale, della droga e delle dipendenze. In un’edizione che dedica spazio alle cineaste francesi, non poteva mancare Catherine Corsini, veterana di un cinema realista che racconta la complessità dell’universo femminile e delle relazioni, come l’ultimo suo lungometraggio Un amour impossible.

Il film di apertura è Les invisibles - Le invisibili, presentato dal regista Louis-Julien Petit e in sala dal 18 aprile con Teodora Film. Campione d’incassi in Francia con oltre 10 milioni di euro al box office, Le invisibili è una commedia corale al femminile. Protagoniste sono quattro assistenti sociali dell’Envol, un centro diurno che fornisce assistenza alle donne senza fissa dimora. Louis Garrel fianco di Laetitia Casta, presenterà a Roma il suo secondo titolo da regista: L'Homme fidèle - L'uomo fedele, in sala dall’11 aprile con Europictures. Sullo sfondo di una Parigi semideserta e sensuale, Garrel esplora, con leggerezza e originalità, l’enigma amoroso attraverso le peripezie di un uomo, lo stesso Garrel, conteso tra due donne, interpretate da Laetitia Casta e Lily-Rose Depp.

Oltre a Garrel nella Selezione/Gli autori troviamo: Amanda di Mikhaël Hers, Les confins du monde di Guillaume Nicloux, I Feel Good di Benoît Delépine e Gustave Kervern, Maya di Mia Hansen-Løve. La Selezione/Esordi scintillanti propone: C'est ça l'amour di Claire Burger, Edmond. Cyrano mon amour di Alexis Michalik, Pupille di Jeanne Henry, Tout ce qu’il me reste de la révolution di Judith Davis, Le Chant du loup di Antonin Baudry e Marche ou crève di Margaux Bonhomme Nella Sezione “Yves Rocher: Lo sguardo delle donne” accanto a Un amour impossible di Catherine Corsini, troviamo due giovani esordi: Marche ou Crève di Margaux Bonhomme, Tout ce qu’il me reste de la révolution di Judith Davis.