Le Voci dell’Inchiesta propone il marchio "Doc Friendly"

A conclusione della 12ma edizione de Le Voci dell’Inchiesta, organizzata da Cinemazero a Pordenone, si è svolto un animato dibattito sul tema "Doc friendly. Viva il documentario al cinema!". Rappresentanti di Cinema Beltrade di Milano, Ragazzi del Cinema America di Roma, Fondazione Stensen di Firenze, Kio Film di Roma, Cinema Edera di Treviso, Cineteca di Bologna, Cineteca del Friuli, Cinema Edison di Parma, Kinemax di Gorizia, Altri Sguardi Distribuzione, Valmyn Project Distribuzione, Reading Bloom di Torino, Sole Luna Doc Film Festival di Palermo, ZaLab di Padova, assieme a produttori e registi con opere in programma alla rassegna pordenonese, hanno discusso delle problematiche riguardanti il documentario a livello sia nazionale che internazionale.

Gli intervenuti si sono detti d’accordo su alcune riforme culturali e distributive da effettuare con urgenza nel sistema audiovisivo italiano, auspicando la formazione di un’alleanza organica tra le forze attive nel settore non-fiction attualmente disgregate. Riccardo Costantini, che dirige Le Voci dell'Inchiesta, ha lanciato l'ipotesi di utilizzare "Doc Friendly" come marchio qualificante.

La giuria composta da Luca Bigazzi, direttore della fotografia,Valentina Pedicini, regista, Federico Rossin, storico del cinema, ha assegnato all’unanimità il gran premio a The Distant Barking of Dogs del danese Simon Lereng Wilmont (Danimarca, Svezia, Finlandia, Germania), con la seguente motivazione: "Un esempio di grande Cinema, capace di raccontare la realtà della guerra [in Ucraina] con gli occhi dei bambini, con un respiro ampio che attraversa ogni confine e supera ogni conflitto".

Luca Bigazzi ha tenuto un’affollata masterclass teorico-pratica dal titolo "L’ottimo è nemico del bene" alla quale hanno preso parte allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia e studenti degli atenei veneti e friulani. Il centenario di Gillo Pontecorvo è stato celebrato con la proiezione dei suoi cortometraggi. Una sezione è stata dedicata al reportage sociale nell'ex Repubblica Democratica Tedesca.

All'opera televisiva di Luigi Veronelli, il massimo enologo italiano, è stato reso omaggio grazie a incunaboli conservati dalle Teche Rai. Italo Moscati ha discusso del suo libro "Vittorio De Sica. Ladri di biciclette e ladri di cinema» (Castelvecchi). Paolo Micalizzi ha parlato della sua monografia "Massimo Sani. La storia in televisione" (Comune di Ferrara).