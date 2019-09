Ferragni: "avevo un sogno, ci ho creduto". E il Codacons protesta

VENEZIA – Chiara Ferragni sbarca al Lido in maglietta marinara a righe, shorts di pelle nera e decolletè. Sfoggia sul petto la scritta ‘J’adior Venezia’ e sta mano nella mano con Fedez, elegante in camicia bianca, pantaloni scuri e capelli biondo platino.

Alla Darsena li accolgono i fan urlanti e i fotografi. Lei saluta i follower con un gesto dell amano, dopodiché cambia look e viene portata all’Arsenale per per una visita guidata alla Biennale Arte, come riservato a tutti gli ospiti principali della Mostra. E’ al Lido per promuovere Unposted, il film di Elisa Amoroso, dedicato all'ascesa dell’ imprenditrice digitale del mondo della moda, eccellenza italiana nel mondo, in prima mondiale nella sezione Sconfini e poi il 17, 18 e 19 settembre distribuito da 01. Ogni passo corrisponde a una storia di Instagram, regolarmente postate da Ferragni. La serata in Sala Giardino è già da tempo sold out. La coppia, senza il piccolo Leone (o almeno sembrerebbe, non ci sono post a riguardo) alloggia a Venezia, ma torna al Lido per un incontro molto esclusivo con 30 giornalisti selezionati, mentre festeggerà il film con 300 invitati, nell'ex palazzo abbandonato Donà Giovannelli recentemente acquistato dalla società di Paolo Barletta, socio del brand Ferragni. E' a Cannaregio e l'allestimento sarà curato, a quanto si apprende, da Alessandra Grillo, la stessa wedding planner delle nozze a Noto con Fedez.

Nella didascalia che ha accompagnato un suo video in cui piange emozionata ha scritto: "Per mesi ho pensato a questo momento: pochi giorni prima di presentare il documentario sulla mia vita come mi sentirò? Sarò felice? Orgogliosa? Impaurita? Eccitata?". Il film, , prodotto da Francesco Melzi di MeMo Films con Rai Cinema, è autobiografico: Chiara voleva riuscire a far emergere "la vera me, senza filtri" ossia "la mia storia, quella di una ragazza che ha fatto un sogno e che ci ha davvero creduto", aveva detto a ‘The Hollywood Reporter’. "Elisa mi ha filmato in così tanti momenti diversi, ed è tutto molto naturale e autentico”.

Intanto, il Codacons lancia una polemica con una nota, chiedendo ai cinema di tutta Italia di non trasmettere il documentario. "Siamo assolutamente contrari a questa iniziativa - si legge - che non sembra avere nulla di artistico e temiamo sia, piuttosto, tesa al profitto sulla pelle dei tanti giovani che seguono la nota influencer, disposti a spendere qualunque cifra per avere anche solo un autografo o una foto con lei. Ricordiamo che la Ferragni non sembra essere un virtuoso modello educativo (basti ricordare la vicenda dello spreco di cibo in occasione di una festa all’interno di un supermercato), e che la stessa è stata oggetto di denunce in merito all’uso illecito dei social network, prima per aver pubblicizzato in modo scorretto prodotti e marchi commerciali, poi per la pubblicazione di foto del figlio in violazione delle disposizioni sulla privacy dei minori. Per tale motivo il Codacons chiede alle sale cinematografiche di tutta Italia di fare un passo indietro, e rinunciare alla proiezione del documentario sulla vita di Chiara Ferragni".