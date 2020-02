ZeroZeroZero in arrivo su Sky Atlantic

ZeroZeroZero, la serie internazionale Sky Original, ispirata dal bestseller di Roberto Saviano (Feltrinelli), che Stefano Sollima firma come creatore e regista (dei primi due episodi), dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, è al debutto su Sky Atlantic e Now Tv il 14 febbraio dalle 21.15 (leggi l'articolo di Cinecittà News). Sollima è anche impegnato nel montaggio del suo secondo film hollywoodiano, l'action thriller Without Remorse (Senza rimorso), con Michael B. Jordan e Jamie Bell, tratto dal romanzo di Tom Clancy, che sarà in sala a settembre 2020. In cantiere poi ha anche uno spaghetti western, Colt, basato su uno degli ultimi soggetti scritti da Sergio Leone: "Dovrei iniziare a gennaio 2021 - spiega incontrando i giornalisti a Roma - In ZeroZeroZero, l'inchiesta giornalistica del libro di Saviano è stata solo il punto di partenza, nel modo in cui racconta la cocaina in quanto merce che ha un impatto economico globale", dice Sollima. Ne è nato "un racconto potente ma complesso da mettere in scena produttivamente. Essere riusciti a realizzarlo è il più grande risultato". La serie, che potrebbe svilupparsi in futuro con nuovi capitoli, ha alla base l'idea "di raccontare il singolo viaggio di un enorme carico di cocaina, che parte dal Messico e arriva in Italia". Un percorso dal punto di vista di "tre mondi paradigmatici: una famiglia di americani, perbene e rispettata, che mantiene in piedi la propria impresa legale, facendo da broker per i trafficanti di droga; un gruppo di militari, addestrati a combattere il narcotraffico, che, complici la disillusione e gli scarsi mezzi a disposizione, decidono di creare un proprio cartello" e poi c'è la 'ndrangheta, "una mafia sorprendentemente arcaica, per la quale è più importante il mantenimento del potere che i benefici portati dai soldi".

Serie come Narcos "non c'entrano niente con questa. Qui la cocaina è un pretesto narrativo per parlare di noi. Dovendo pensare a un possibile paragone, Traffic (il film del 2000 di Steven Soderbergh, ndr) come concetto è molto più vicino". Con gli altri due registi, il danese Janus Metz (True Detective) e l'argentino pluripremiato Pablo Trapero, "si sono creati degli switch inediti. Ad esempio, io ho girato molto in Messico, dove non mi capiva nessuno e Pablo ha girato molto in Calabria dove nessuno lo capiva". Il Messico è anche il Paese dove ci sono stati i maggiori problemi, dal sindaco di Monterrey, che ha negato a lungo il permesso per le riprese, a una scena di inseguimento nella quale gli attori che facevano i militari, sono stati bloccati dai veri poliziotti messicani, armi in pugno.

Invece Without Remorse, ispirato dal romanzo di Clancy del 1993, nasce come primo film di un nuovo possibile franchise, dai libri dello scrittore americano. La storia ha per protagonista John Clark (Michael B. Jordan) navy seal che durante la ricerca del responsabile dell'omicidio della moglie, si ritrova al centro di una grande cospirazione. L'uscita a settembre farebbe pensare a un possibile debutto a Venezia, idea che Sollima accoglie con un sorriso: "Ho finito le riprese tre settimane, fa, ho appena iniziato il montaggio, devo ancora ben capire che film ho fatto...".