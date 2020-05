Francesco Montanari preveggente in ‘Le verità’

Da Minority Report alla visioni apocalittiche di Sarah Connor in Terminator, la preveggenza ha sempre affascinato il mondo del cinema, che ha trattato il tema con tutti i suoi risvolti spesso drammatici, a volte grotteschi, sempre comunque paradossali, che affondano le radici nei miti di Cassandra e Tiresia o nelle grandi figure storico-letterarie come quella di Nostradamus. Per lo più sono le sciagure a caratterizzare queste visioni, regolarmente annunciate dal veggente di turno, regolarmente ignorate da chi gli sta intorno e potrebbe evitarle, a segnare queste storie. Non sempre si tratta di poteri eccezionali venuti dagli dèi. Il padre di Superman, Jor-El, intuisce che Krypton sta per esplodere solo grazie a un grande intuito e una preparazione scientifica di livello, ma – appunto – nessuno gli crede, e dunque non può fare altro che inviare suo figlio in una capsula spaziale sulla Terra, dove se non altro acquisirà poteri straordinari. Gli esempi potrebbero continuare all’infinito: il senso di ragno di Spider-Man, le previsioni oscure del kinghiano La zona morta. Chi più ne ha – gli auguriamo non personalmente – più ne metta.

A seconda dell’ottimismo di chi racconta il mito, poi, il futuro disastroso può essere affrontabile o ineluttabile, e in questo secondo caso ogni tentativo di cambiarlo non fa altro che confermarne l’inevitabile realizzazione. Oggi, a trattare questo argomento, arriva direttamente su amazon Prime anche un thriller psicologico italiano, Le verità, con Francesco Montanari. Opera prima di Giuseppe Alessio Nuzzo, è interamente ambientato tra Napoli e la Penisola Sorrentina. Nel cast ci sono anche Nicoletta Romanoff, Fabrizio Nevola, Anna Safroncik e la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta e Lino Guanciale, con musiche originali composte e orchestrate da Adriano Aponte con la Budapest Scoring Symphonic Orchestra. Il tono è piuttosto dark, tra ambientazioni notturne, pioggia battente, incontri misteriosi. Il protagonista è un giovane imprenditore, Gabriele Manetti – quasi omonimo del regista romano che, certamente, sa apprezzare il genere. Un omaggio o un richiamo? – che tornato dall’India dopo un viaggio di affari, ha acquisito la straordinaria capacità di vedere oltre le apparenze e prevedere il futuro. La sua vita sta prendendo una direzione diversa. Il suo mondo, le sue certezze, il rapporto con la fidanzata, gli amici e la sua condizione sociale saranno sconvolti da questa rivelazione, ma forse, in questo caso, c’è la possibilità di cambiare il futuro e giocare la carte a proprio favore.

“Questa pellicola - dice Nuzzo - rappresenta una doppia sfida: riuscire a fare cinema con un team interamente under 35 e riportare in Italia il genere thriller psicologico. La pellicola si basa su una storia realmente accaduta: proprio la vita reale insegna che le facce della stessa medaglia non sono mai uguali, che ci sono sempre almeno due verità, una più limpida, chiara ai nostri occhi, quella più semplice, e un'altra più remota, nascosta. E quale di queste è quella giusta? Qual è la reale faccia della verità? Almeno due sono le verità del film, due i potenziali finali della pellicola, due le facce dei protagonisti, due le fotografie, due le ambientazioni, due le scenografie, due i costumi, due le regie".

Il film, distribuito da Stemo Production in collaborazione con Draka distribution è stato presentato in Brasile alla festa del cinema italiano di Campinas (San Paolo del Brasile), al Marché du Film del Festival di Cannes ed in conferenza alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia (al padiglione di Istituto Luce Cinecittà), in eventi in tutto il mondo vincendo numerosi premi tra cui il Gran Premio della Critica al Siena Film Festival.





